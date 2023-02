Veľká ZMENA v televízii Joj: Na obrazovkách sa objaví známa tvár od konkurencie!

Začiatkom leta, presnejšie 3. júna, sa bude konať už štvrtý ročník úspešného projektu Social Awards Slovakia. Od roku 2020 ľudia raz ročne hlasujú za svojich obľúbencov, ktorých radi sledujú v online svete. Osobnosti internetu musia medzi ľudí šíriť kvalitný a zodpovedný obsah, a potom majú šancu dostať sa do tejto prestížnej ankety a vyhrať svoju kategóriu.

Prvé dva ročníky odmoderovala manželská dvojica, a to Veronika Cifrová Ostrihoňová a Matej Sajfa Cifra. Stali sa akýmisi tvárami projektu, no minulý rok prišlo k zmenám. Keďže Veronika bola v tom čase vo vysokom štádiu tehotenstva, tejto funkcie sa spoločne so Sajfom vzdali. Minuloročným galavečerom tak sprevádzali moderátor Viktor Vincze a herečka Zuzana Kubovčíková Šebová.

Hoci tento rok by sa mohla opäť na moderátorské posty vrátiť manželská dvojica, nie je to tak. Moderátorskou tvárou projektu SOWA bude síce znovu Matej Sajfa Cifra, ako vyšlo nedávno najavo, no o tom, s kým bude stáť na pódiu, sa doteraz iba špekulovalo. Najviac sa, samozrejme, skloňovalo meno jeho manželky.

Avšak televízia Joj teraz prezradila, že post moderátorky zastúpi blondínka od konkurencie. Do spomínaného projektu povolali komičku Evu Kramerovú alias Evelyn. Pri tejto príležitosti sme ju aj oslovili. „Veľmi sa teším na spoluprácu so Sajfom, aj na celý projekt SOWA,” prezradila pre Topky.sk.

Mohlo by sa zdať, že známa komička odišla z Markízy kvôli zlým vzťahom, keďže jej bola "odobratá" Farma. Ona nás ale utvrdila v tom, že to tak nie je a s obidvomi televíziami vraj vychádza dobre.