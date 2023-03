Sajfa kŕmi svoju dcérku ČERVAMI: Fúú, ľudia mu riadne NALOŽILI!

Matej Cifra alias Sajfa je na sociálnych sieťach mimoriadne aktívny. Okrem iného sa v mnohom snaží ísť príkladom aj ostatným. No naposledy do svojej osvety zapojil aj malú dcérku Sáru, cez ktorú sa rozhodol riešiť dosť zásadný civilizačný problém. A nestretol sa s úplným pochopením.

Prostredníctvom svojho Instagramu prehovoril k verejnosti ohľadom problému s nedostatkom jedla na svete. „Spoločne pracujeme na odstránení svetového hladu a Sára dnes sama pochopila, že hmyz je asi jedno z najjednoduchších riešení,“ napísal moderátor pod video, kde vidno, ako jeho dieťa je sušené červíky.

Možno ani sám si neuvedomil, aký rozruch okolo toho celého týmto príspevkom spustí. Ľudia sa do neho pustili ako také supy a riadne mu za to naložili. Reakcie boli viac negatívne ako pozitívne.

„Podľa mňa už neviete, čo od dobroty. Chúďa dieťa, v živote by som toto nedala svojmu synovi do úst,“ pohoršila sa jedna z jeho sledovateliek a v podobnom pobúrení písali aj ďalšie. „Ako nech si ľudia žerú, čo chcú. Je to okej. Ale klamať dieťaťu, že keď bude žrať červy, sa vyrieši svetová chudoba? Silný kaliber. Viete, to dieťa sa vás o 5 rokov spýta: Ocko, žrala som poctivo červy a ľudia sú chudobní,“ argumentovala rovnako znechutená fanúšička.

Podľa negatívnej odozvy by sa dalo povedať, že toto bol moderátorov prešľap a vplyvom toho mu aj pár sledujúcich ubudlo. Každopádne, nech už jeho zámer bol akýkoľvek, zdá sa, že jeho dcérke bielkovinová pochúťka celkom chutila. A čo vy, ochutnali ste už hmyz?