Pikantný TRAPAS Evelyn: Chcela si vydezinfikovať ruky, no omylom… Ups, budete sa ČERVENAŤ!

Posledných pár dní si slovenská moderátorka Eva Kramerová, ktorú všetci registrujú pod menom Evelyn, užíva exotickú scenériu ostrova Bali v Indonézii a vychutnáva si aj tunajšiu kultúru. No to by asi nebola ona, keby sa jej neprihodil nejaký trapas. Tento stojí fakt za to...

Na sociálnej sieti Instagram svojich fanúšikov aktuálne zahlcuje práve rôznymi fotkami a videami z tohto čarovného miesta a pochválila sa dosť pikantnou príhodou. Ups, mohlo sa jej toto stať?

„Išla som včera so sestrou do lekárne a vidím na poličke vedľa rôznych iných vecí, že čarovné vreckovky. Hovorím si, čarovné vreckovky, neviem, či nepotrebujem,“ začala svoju vtipnú príhodu moderátorka. Samozrejme v domnienke, že ide o utierky na dezinfekciu, si ich kúpila, keďže, ako je známe, v spomínanej krajine to nie je s hygienou príliš ružové.

Následne išla Evelyn do reštaurácie a tam pred jedlom použila svoj "zázračný produkt" a poriadne si poutierala ruky tým, čo si kúpila. „Hovorím si, že ok, super dezinfekcia,“ poznamenala blondínka a potom poukázala aj na celkom erotický obrázok na obale týchto miestnych vreckoviek. „Čítam krabičku a pochopím z kontextu, že 5 až 10 minút a hovorím si – to je čudné,“ nechápala Evelyn, a tak sa následne spýtala miestneho šoféra, o aký produkt vlastne ide.

„Pani Eva, na čo to máte?“ prekvapivo sa jej spýtal taxikár, ktorý ju totálne vyviedol z omylu o dezinfekcii. Po tomto zistení, verte, že by ste sa od hanby červenali aj vy. Evelyn sa určite chcela prepadnúť pod zem, keď zistila pravý účel tohto výrobku.

„Aby vaša anakonda bola silnejšia,“ znázornila vo videu Eva. „Čiže som sa dezinfikovala v reštaurácii servítkami na to, aby ti poriadne stála anakonda. Tak som sa fajn zapísala už aj na Bali,“ dodala zahanbená moderátorka, ktorá sa teda poutierala originálnym produktom, ktorý je určený výhradne pre mužov na stoporenie penisu.

Tak tomu sa hovorí zážitok na celý život. Celý príbeh v podaní stand-up komičky a moderátorky si môžete pozrieť vo videu vyššie.