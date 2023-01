Bernasovskej TRAPAS s PLASTICKOU OPERÁCIOU: Mohli jej TOTO povedať?!

BRATISLAVA - Slovenská moderátorka Petra Bernasovská (52) síce už nepôsobí na obrazovkách, moderovania sa však nevzdala, práve naopak. V Slovenskom rozhlase patrí k tým najobľúbenejším hlasom. No nielen popularitu jej môžu kolegyne závidieť...

Petra si totiž aj po päťdesiatke udržuje postavičku ako lusk. A pri pohľade na jej tvár by tiež mnohí zaváhali pri určovaní jej skutočného veku. V dnešnej dobe si veľa žien, ale aj mužov opticky uberá vek vďaka rôznym zákrokom. A na kliniku plastickej chirurgie už zavítala aj Petra.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Jan Zemiar

Vysvitlo to pri našom rozhovore pri nedávnom predstavovaní novej vysielacej štruktúry RTVS. Zaujímalo nás totiž, či si už aj Petra ľahla pod nôž, prípadne, či si nechala niečo na sebe upraviť. A otvorene nám opísala svoju návštevu estetickej kliniky.

„Bola som sa tak informovať, že prosím vás, ja by som chcela, čo by sa mi dalo všetko spraviť. Toto tu natiahnuť...,“ ukazovala Petra na svojej tvári počas rozhovoru pre Topky.sk.

No a doktorka na ňu iba pozerala a skonštatovala: „Viete čo, to ešte vy nepotrebujete, to si nechajte po päťdesiatke,“ rozosmiala sa moderátorka, keď si zaspomínala na vtipnú príhodu. Lekárku následne zaskočila tým, že ona už má dávno po päťdesiatke. A odišla.

Po humornej konzultácii sa Petra rozhodla radšej žiadny zákrok ešte nepodstupovať: „To by som najradšej odložila až na úplne posledné miesto, pokiaľ sa to bude dať odkladať,“ uviedla moderátorka.

Galéria fotiek (10) Petra Bernasovská

Zdroj: Ján Zemiar

A niet sa čomu čudovať. Na vlastné oči sme sa presvedčili o jej prirodzenej kráse a štíhlej postave, ktorú má vďaka zdravému životnému štýlu. No nie vždy to tak bolo a už od malička držala rôzne diéty.

O tom sa môžete viac dozvedieť z nášho rozhovoru, kde nám moderátorka okrem iného prezradila aj to, ako to majú v súkromí s jej manželom Mravcom a tiež si vybavila v pamäti jej legendárne faux pas z rádia.