Zaškatuľkovaný herec z Hornej Dolnej: Všetci si myslia, že je OŽRAN!

Ak patríte do šoubiznisového sveta a stanete sa známou tvárou vďaka komickej postave, ako sa podarilo slovenskému zabávačovi Jurajovi Šokovi Tabáčkovi, tak to s vami zostane ešte veľmi dlhý čas, ak nie doživotne.

Galéria fotiek (11) Zdroj: TV MARKÍZA

Galéria fotiek (11) Zdroj: TV MARKÍZA

Herec a moderátor o tom vie svoje, pretože po tom, ako si zahral v seriáli Horná Dolná, ľudia ho v bežnom živote podozrievajú z toho, že to ani nemusel hrať a myslia si, že naozaj holduje alkoholu.

Galéria fotiek (11) Juraj Šoko Tabáček

Zdroj: Ján Zemiar

Keďže spomínaný umelec od nového roku dostal príležitosť ako moderátor rodinno-zábavnej súťaže s názvom Traf to v RTVS, tak sme sa s ním na predstavení jarnej vysielacej štruktúry RTVS aj stretli a povedal nám k tomu viac.

„Stále ešte zažívam také tie klasické, že keď prídem do obchodu, sa pýtajú, či som na triezvo, a ja dúfam, že táto relácia to bude len potvrdzovať,“ narážal herec v našom rozhovore na to, že pevne verí, že aj vďaka novej zábavnej relácií ho ľudia už nebudú vnímať ako alkoholika a napraví si tak reputáciu. Rád by sa totiž vymanil z tej pomyselnej škatuľky.

Galéria fotiek (11) Juraj Šoko Tabáček

Zdroj: Ján Zemiar

Zistili sme však od neho aj to, ako to má v skutočnosti s omamným nápojom pre dospelých. „Teraz mám takú pauzu od januára, plánujem skončiť koncom februára. Nikdy som nebol nejaký veľký športovec, čo sa týka tohto odvetvia, to ale neznamená, že neaplikujem alkohol,“ priznal herec s humorom v rozhovore pre Topky.sk a narážal aj na to, že dodržiava tzv. suchý január, kedy sa ľudia stránia alkoholu. No taktiež prezradil, ktorý alkohol mu chutí najviac, keď už siahne po fľaške.

To, čo nikdy neodmietne, ale aj viac z jeho súkromného a partnerského života sa dozviete v rozhovore vyššie.