Celebrity si za tento estetický zákrok platia tisíce: FOTO Kucherenko urobila presný opak... Dala si to ODSTRÁNIŤ!

Silvia Kucherenko sa netajila rôznymi estetickými vylepšeniami. Aj keď sa to mnohým ľuďom nepáčilo, vždy si stála za svojím. Avšak jedného dňa svojich fanúšikov prekvapila obrovskou zmenou. Urobila všetko preto, aby opäť vyzerala čo najprirodzenejšie. Rozhodla sa dať si zmenšiť pery a zbavila sa aj vytetovaného obočia. A zožala množstvo pozitívnych ohlasov.

Odvtedy sa mnohým estetickým trendom akosi vyhýba. Najnovšie však na svojom Instagrame poukázala na jeden z nich. Mnohé slávne celebrity sú schopné zaň zaplatiť aj tisíce. Silvia však urobila presný opak. Nechala si to odstrániť!

Reč je o bukálnej lipektómii. Presnejšie ide o zoštíhlenie tváre v oblasti líc. Tento zákrok nepatrí k tým najlacnejším a tomuto trendu podľahlo mnoho svetových celebrít. Napríklad aj známa modelka Emily Ratajkowski a herečky Anya Taylor či Lea Michele.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram S.K.

A práve Kucherenko poukázala na tento, podľa jej slov, otrasný estetický hit. „No, toto si dávajú robiť svetové hviezdy. Toto je teraz najviac in (tie jamy v lícach). Tak ja to mám od prírody a dala som si to preč, lebo sa mi to nepáči a ony si za to ešte platia,“ zasmiala sa.

Ona si teda svoju tvár nechala upraviť opačne – namiesto zúženia líc jej ich vyplnili. „Veľmi dlho som nad tým váhala, aj s pani doktorkou sme rozmýšľali, lebo v podstate nechcem vyzerať ako niektoré nafúknuté, ktoré si dajú vyplniť líca a urobí im to objem v celej tvári. Vôbec sa mi to nepáči, a preto naozaj som aj rok váhala, či si to dám, či si to nedám. Nakoniec sme zvolili veľmi prirodzenú metódu...“ priznala. Na to, ako jej to zmenilo výzor, sa môžete pozrieť nižšie.