ŠOKUJÚCE priznanie Silvie Kucherenko: CHCEM ísť do POLITIKY!

BRATISLAVA - Modelka Silvia Kucherenko neustále zdôrazňuje, že vzdelanie je pre ňu prvoradé. Platí to pre ňu samotnú aj pre jej syna Alexandra. Najnovšie však prezradila, čo ďalšie je za tým. Vzdeláva sa, aby mohla vystúpiť do politiky!

Silvia Kucherenko vyvolala ošiaľ svojimi slovami, že uvažuje o kariére v oblasti politiky. „Áno, chcem ísť do politiky, preto študujem poctivo vysokú školu!” vyhlásila na sieti Instagram s tým, že by sa neodvážila robiť si na takúto pozíciu zálusk bez príslušného vzdelania.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram SK

Blondínku sme v tejto súvislosti oslovili a položili jej niekoľko otázok. Ako nám priznala, odkedy tento úmysel zverejnila, je nimi doslova zaplavená. Zaujímavé je, že s nápadom ísť do politiky vraj prišli jej sledovatelia, ktorí si myslia, že by to mala skúsiť. A jej sa tiež dnešní politici evidentne nepozdávajú. „Motivovala ma tá žalostná politická situácia, ktorá je na Slovensku,” vyhlásila. Blondínka m​​á navyše pocit, že celý volebný systém na Slovensku je zlý.

Zaujímalo nás aj to, akej oblasti by sa Silvia chcela venovať a tá zdôraznila, že sa tu zabúda hlavne na seniorov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram SK

K otázke, či chce vstúpiť do existujúcej strany, alebo založiť svoju vlastnú, sa priamo nevyjadrila. „Páči sa mi isté politické smerovanie aj nejakej súčasnej strany, ale zatiaľ si to nechám pre seba,” povedala a dodala, že jej by sa páčila aj možnosť kandidovania vo voľbách bez vstúpenia do nejakej strany. Zatiaľ ale hovorí, že jej vstup do politiky nie je otázkou najbližšieho času.