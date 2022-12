Orviská ukázala svoju mamu zamlada: Wau, to je SEXI KOČKA!

BRATISLAVA - Jojkárka Alexandra Orviská má síce meno po otcovi, no zdá sa, že sa výraznejšie podobá na svoju mamu Adrianu. Veď pozrite na tú fotku z mladosti, aká to bola sexi kočka!

Rodičia Alexandry Orviskej sa rozviedli, keď mala budúca moderátorka len jeden rok. Napriek tomu sa zdá, že nevraživosť medzi nimi nepanuje. Podľa všetkého sa Saša a Adriana stretli aj na minuloročnej narodeninovej oslave svojej dcéry.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram AO

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram AO

Aktuálne sa jojkárka rozhodla zaspomínať si prostredníctvom fotografie na časy, keď jej rodičia tvorili zamilovaný párik. Na sieti Instagram zverejnila záber, ktorý mnohým vyrazil dych. Zachytená dvojica vyzerá - ako sa dnes hovorí - veľmi cool a každému zrejme hneď napadne, že daná žena oplýva mimoriadnym sexepílom.

A veľmi nápadná je aj podoba medzi matkou a dcérou.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram AO

No keď si lepšie všimnete muža na fotografii, asi vám padne do oka aj podoba Alexandrinho otca a jej súčasného partnera Jaromíra Janusa. Keby záber nebol čiernobiely, pokojne by mohlo ísť o fotku Orviskej a Janusa, na čom sa zhodli mnohí komentujúci. „Úplne ako ty Alexandra a Jajo, úplne. Nie nadarmo sa hovorí, že žena si hľadá partnera podľa otca,” zhrnula to jedna z fanúšičiek. No pozrite, tiež tam vidíte tú podobu na oboch stranách?