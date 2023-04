Veľké ODHALENIE: Koľko kíl váži jojkárka Orviská? Aha!

Alexandra Orviská často ohuruje fotografiami v bielizni či plavkách a do vysielania sa nebojí obliecť si aj odvážnejšie modely. Aj tí, ktorým sa niekedy zdá, že jej oblečenie je už na obrazovky nevhodné, musia uznať, že postavičku má výstavnú.

Mnohí si dokonca myslia, že Saša váži oveľa menej kilogramov než takzvané bežné ženy. „Nikto mi nikdy neverí, koľko kíl mám. Furt sa so mnou všetci hádajú,” prezradila na sieti Instagram, kde rovno zverejnila aj video z váženia. „Veľké odhalenie mojej váhy... 58,8 a môj brat pozerá, že čo za prasa to je, jeho sestra. Je to tak!” vyhlásila moderátorka.

Nuž, hoci nepoznáme Alexandrinu výšku, trúfame si tvrdiť, že ide o úplne normálnu váhu. Jojkárka nie je ani nezdravo vychudnutá, ani nemá žiadnu rizikovú nadváhu. Vyzerá výborne a kým je zdravá, číslo na váhe je naozaj len orientačný údaj, ktorý nepatrí k tomu najdôležitejšiemu v živote...