Vianoce Celeste Buckingham: BAŠAVEL viacerých kultúr... Kapra na stole nečakajte!

BRATISLAVA - Už je to nejaký ten piatok, odkedy Celeste Buckingham zdvihla kotvy zo Slovenska a presťahovala sa na slnečnú portugalskú Madeiru. Speváčka má exotické korene a spoločne s jej rodinou počas obývali niekoľko rozličných krajín. No a ako sa dá očakávať, ich Vianoce nie sú teda práve tie tradičné slovenské, aké poznáme my!