Neľútostný vyhadzov Davida z Love Islandu: Natalie počula slová jeho tajnej frajerky, ale... Je ona normálna?!

Situácia na ostrove lásky bola v posledných dňoch poriadne napätá. Postaral sa o ňu súťažiaci David Vitásek, ktorý všetkých do jedného oklamal. Jeho nevysporiadané účty „tam vonku“ mu prekazili akékoľvek ďalšie účinkovanie v šou. Diváci v tom mali od začiatku jasno a takéto správanie vo vile doslova odcudzili. Poslali ho bez ľútosti domov!

Po hlasovaní si musel futbalista do polhodiny zbaliť kufre a opustiť vilu. Jeho partnerka síce dostala na výber, ale rozhodla sa odísť spoločne s ním. Aj keď ju do tohto milostného trojuholníku vtiahol David nechcene, všetko okolo jeho klamstiev si odniesla spolu s ním. Slzy a plač predstavovali najťažšie chvíle modelkinho pobytu v luxusnej vile. Mnohí by si mysleli, že po tom všetkom dostane aj od nej zbohom...

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV Markíza

Vyzerá to tak, že opak je pravdou a ich vzťah to ešte viac posilnilo. Natalie sa snaží na celú situáciu zabudnúť. „Bolo to veľké sklamanie a naštrbilo to celkom dôveru, ale myslím si, že je to ukončené. Dúfam, že sa k tomu už nikdy nebudeme vracať, pretože to nebolo príjemné. Ublížilo mi to,“ povedala otvorene. Bez ohľadu na to, čo jej spôsobil mu všetko odpustila a dúfa v ružovú budúcnosť. Plánujú dokonca aj spoločné bývanie.

To prezradili v relácii Beach Hut, kde ich vyspovedala moderátorka Gabi Gašpárová. To Kočendová ešte netušila, čo ju v najbližších minútach čaká. Televízia Markíza im to dala poriadne vyžrať a pripravila si pre nich ešte jednu čerešničku na torte v podobe videa Davidovej ex priateľky Rebeky. Blonďák vyložil všetky karty na stôl a nesnažil sa niečo popierať. Mnohokrát z jeho úst vyšlo, že ho to mrzí. Zrejme až teraz si uvedomil, že sa nezachoval voči dievčine slušne.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Markíza

Miss bola však zhovorčivá už menej. „Ja sa k tomu už nechcem vyjadrovať, pretože je to mladé dievča a nemyslím si, že je to úplne správne, keďže naozaj celú dobu vedela, že sem ide. Takže s tým musela počítať,“ odcudzila video Davidovej ex priateľky. Z ich vyjadrení je jasné, že vo svojej love story mienia aj po vypadnutí pokračovať.