Vzťahová KRÍZA páru z Love Islandu: Výčitky za MENŠTRUÁCIU… Preboha, je toto normálne?!

PRAHA - Spoznali sa v markizáckej šou Love Island, kde si Natálie Kočendová (23) a David Vitásek padli do oka. Po skončení romantickej reality šou a po odchode z ostrova lásky začali spolu bývať, no ako sa zdá, pocítili značnú krízu a v mnohých veciach si jeden druhému lezú na nervy. Ako to s nimi bude ďalej?

Už ubehol nejaký čas odvtedy, čo modelka Natálie Kočendová a jej fešák David Vitásek bojovali o výhru v markizáckej šou Love Island. Aj keď nevyhrali, našli jeden druhého. Ich vzťahu zo začiatku nikto príliš veľké šance nedával. Viacerí sa domnievali, že David sa len chce popri Natálii zviditeľniť, keďže je známa a celkom úspešná modelka a influencerka.

Galéria fotiek (11) Zdroj: TV Markíza

Po návrate domov z ostrova lásky sa ich vzájomné puto ale neustále prehlbovalo a ruka v ruke sa ukazovali na verejnosti. Avšak podľa informácii portálu Super.cz nie je všetko také ružové, ako sa na prvý pohľad zdá. Istý čas vznikali aj medzi fanúšikmi špekulácie a dohady, či sú ešte stále spolu a ako to medzi nimi vlastne je.

Kráska vyšla s pravdou von a povedala, že prežívali krízu. A zdá sa, že tá stále akosi trvá. Čo sa hrdličkám zo zoznamovacej reality šou na sebe nepáči?

Galéria fotiek (11) Zdroj: Instagram D.V.

„Je to s ním ťažké, on je oheň, ja som oheň, občas u nás horí,“ priznala sa Natália s tým, že hádky sú u nich zjavne na dennom poriadku. „Myslela som si, že bude pripravený na to, ako veľa budem cestovať. Už na Love Islande som ho pripravovala na to, že fakt veľa cestujem. Tá kríza prišla. Dlho sme spolu nepridávali ani žiadne fotky a videá,“ poznamenala Miss Českej republiky 2020.

Galéria fotiek (11) Zdroj: profimedia.sk

No toto, žiaľ, nie je jediný problém v ich vzťahu. Dokonca vo svojom podcaste NK priblížila aj poznámky, ktorým od svojho priateľa čelí. „Občas príde niečo, čo mu musím vyčítať a on to potom hodí na moju menštruáciu, a to ma dokáže vytočiť ešte viac,“ vyjadrila sa Natália. Preboha, je toto normálne?

„Už sme boli v tej fáze, že som povedala, že sa od seba odsťahujeme. Tak uvidíme, ako to dopadne. Pár dní je to v pohode a potom to zase príde,“ dodala modelka.

Vzťahová kríza páru z Love Islandu sa naozaj nedá poprieť. No aj napriek tomu chcú pokračovať a spravia asi všetko preto, aby to udržali a zlepšili. Ak to však nepôjde, jediným možným riešením je koniec...