Markizák sa DRUHÝKRÁT narodil: NEHODA na motorke!

David Vitásek sa do povedomia verejnosti dostal vďaka markizáckej šou Love Island, kde spoznal aj svoju priateľku modelku Natáliu Kočendovú. Pred časom však zaľúbenci oznámili, že išli od seba. Ostali však kamarátmi.

Obidvaja si momentálne užívajú slobodu. Zatiaľ čo Natálie podstúpila plastickú operáciu zmenšenia pŕs, David si zaspomínal na svoje najhoršie životné obdobie. Pred tromi rokmi sa totiž druhýkrát narodil.

Pripomenula mu to jeho mama v ich rodinnej skupine. „Nezabudni, tento víkend máš výročie. Narodeniny číslo 2. 3 roky to sú," napísala. „Nemusíte mi asi nič kupovať, aj keď nejaké prekvapko by som bral," reagoval na mamine slová.

Blonďák mal totiž vážnu haváriu na motorke. So svojimi fanúšikmi sa podelil aj o fotografie z miesta nehody. „Veľká havárka. Fotka hneď po, vzal som telefón, ktorý bol úplne k.o. a hovorím si, svrbí ma rameno. To ostatné som radšej nefotil," zdôveril sa. Zábery len pre silné povahy!

