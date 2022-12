Patrasová je MIMO každý deň: DRSNÉ SLOVÁ... Manžel ju chce zbaviť svojprávnosti!

Nezisková organizácia, ktorá pomáha talentovaným deťom v detských domovoch, usporiadala akciu, kde mali vystúpiť ako hlavné hviezdy Felix Slováček a Dagmar Patrasová. Namiesto manželky však hudobník priviedol dcéru.

„Nehnevajte sa, ale nechcem sa k tomu vyjadrovať. Zaskočila som za mamu, aby som pomohla otcovi a jeho produkcii. Viac k tomu nechcem hovoriť,” uviedla pre Blesk Anička Slováčková.

Zato Felix slovami nešetril. „Je to koniec jej kariéry!” vyhlásil na adresu manželky, ktorá je podľa českých médií stále nespoľahlivejšia a organizátori podujatí si nikdy nemôžu byť istí, či dodrží svoje záväzky. „Jediná možnosť, čo tu je, je zbaviť ju svojprávnosti, inak umrie! To nepochopí nikto, kto nemá doma takto chorého človeka. Keď sa to stane, tak všetci budú chodiť a nadávať mi, prečo som niečo neurobil. Je to ťažké,” povedal saxofonista.

Blesk samozrejme zaujímalo, či je za Dádinou neprítomnosťou alkohol. Herečka naposledy rozvírila reči o svojom nadmernom pití, keď pred pár mesiacmi nabúrala do zaparkovaného auta a odmietla sa podrobiť dychovej skúške. „Bohužiaľ je manželka indisponovaná už každý deň. Nachladnutá ale nie je,” nevyvrátil Slováček dohady o tom, že Patrasová opäť raz nebola triezva. „Čo vám na to mám povedať? Asi každý vie, prečo neprišla. Mám z toho veľmi zlý pocit, vôbec neviem, čo mám robiť, aby som jej zachránil život,” dodal. Samotná herečka a speváčka mala vypnutý telefón a jej stanovisko sa zatiaľ získať nepodarilo.