Patrasová zúri: Slováček po oslave s milenkou ZMIZOL... U ktorej FĽANDRY prespal?!

PRAHA - Hudobník Felix Slováček nedávno oslavoval 80. narodeniny a na veľkolepý koncert dorazila aj jeho exmilenka Lucie Gelemová. Dagmar Patrasová netají, že ju to rozčúlilo. No ešte viac ju dožralo, že jej manžel po oslave jednoducho zmizol...

3. mája sa konal veľkolepý koncert pri príležitosti 80. narodenín Felixa Slováčka. Ten prišiel v spoločnosti manželky Dagmar Patrasovej.

Medzi hosťami však nechýbala ani jeho exmilenka Lucie Gelemová, po boku ktorej žil niekoľko rokov. A nevyhýbal sa jej ani počas oslavy, veľmi srdečne sa zvítali a strávili spolu nejaký čas v družnom rozhovore.

„Pozerala som ako blázon, keď som ju videla. Naozaj mi to nebolo príjemné. Chcela som ho v tej chvíli zabiť,” priznala teraz bez okolkov Dáda českému Blesku.

Lenže to nie je všetko! Po oslave sa po jej mužovi akoby zľahla zem. „Ani sa neobťažoval povedať mi, kde je,” posťažovala sa herečka. Od známeho síce náhodou zistila, že od piatku je Felix v Bratislave, ale... „Kde spal tie tri noci? Tak bol u Gelemovej alebo u tej Lenky Dragounovej alebo u inej fľandry. A celkom by ma zaujímalo, kedy sa hodlá vrátiť domov,” vyhlásila.

Podľa informácií Blesku bude Slováček vo štvrtok už určite v Prahe, keďže tam má krstiť narodeninové CD. A krstnou mamou má byť práve jeho manželka. „No, tak za toto by si rozhodne zaslúžil pár faciek. O tom mi totiž tiež zabudol niečo povedať. Ale áno, ja to pokrstím, nie kvôli Felixovi, ale kvôli Honzovi Adamovi, ktorý to cédečko vymyslel a dal tam aj tri moje piesne, z toho mám radosť,” povedala Dáda. „A pokojne nech si tam opäť pozve Gelemovú alebo nejakú inú a zase sa týždeň neukáže doma, mňa už to nerozhodí,” dodala na záver.