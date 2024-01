Syn Popolušky Šafránkovej (†68) zúri: ZNEUŽILI jeho mamu... ŽALOBA na Nemcov!

(Zdroj: ČT)

Film Tri oriešky pre Popolušku patrí ku kultovým počinom, ktorý milujú diváci nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy. Výnimkou nie je ani Nemecko, kde sa dej rozprávky natáčal. Práve tam v týchto dňoch prebieha veľkolepá výstava, na ktorú organizátori lákajú podobizňou samotnej Popolušky Libušky Šafránkovej.

Okrem toho v saskom zámku Moritzburg vystavujú fotky z jej súkromia a dokonca predávajú aj suveníry s jej tvárou. A to sa vôbec nepáči herečkinmu synovi Josefovi Abrhámovi mladšiemu. Organizátora podujatia preto kontaktoval a vyjadril voči tomu jasný nesúhlas. S porozumením sa však z jeho strany nestretol. Šafránkovej syn sa preto rozhodol na Nemcov podať žalobu.

„Pred začiatkom výstavy, a to dňa 20. 11. 2023, bola táto spoločnosť dôrazne upozornená na to, že syn Libuše Šafránkovej nesúhlasí s organizovaním výstavy, v rámci ktorej dôjde k využití osobnosti, mena či podobizne jeho matky,“ vyjadril sa pre Blesk.cz Abrhámov právnik Aleš Rozehnal. Vedenie zámku to však vtedy prešlo bez povšimnutia.

Výstava začala o dva dni neskôr, a to s použitím nielen podobizne a mena Šafránkovej z rozprávky Tri oriešky pre Popolušku, ale v rámci výstavy boli zverejnené aj fotografie z jej súkromného života a jej ďalšej umeleckej tvorby. „Týmto konaním spoločnosť zasiahla do osobnostných práv Šafránkovej. V konkrétnom prípade nešlo len o jednoduché použitie mena a podobizne mŕtveho človeka za účelom jeho označenia v statusovom zmysle slova, ale k neoprávnenému využitiu mena a podobizne ku komerčnému účelu,“ pokračoval právnik.

Organizátori vraj na mail od právnika zareagovali až v deň záhajenia výstavy a tvrdili, že reklamné predmety s podobizňou Šafránkovej nepredávajú. To sa však ukázalo ako klamstvo. Sám Abrhám totiž v decembri výstavu navštívil a predaj reklamných predmetov s tvárou jeho mamy pokračoval ďalej.

„Spoločnosť bola vyzvaná, aby upustila od užívania mena a podoby Libuše Šafránkovej, a to ako v rámci výstavy, tak aj v rámci predaja reklamných predmetov. Syn Libuše Šafránkovej je pripravený domáhať sa ochrany cti a dôstojnosti jeho matky súdnou cestou,“ dodal právnik s tým, že sama Šafránková bola počas života zdržanlivá, čo sa týkalo povolenia k využívaniu jej podobizne pre komerčné účely. Vždy sa vraj snažila, aby predmety s jej tvárou mali určitú umeleckú hodnotu.