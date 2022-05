Smrť Josefa Abrháma (†82) zasiahla známych Čechov: Už sú s Libuškou spolu, jej odchodom veľmi trpel!

"Sú chvíle, ku ktorým sa ťažko dá niečo povedať. Keď odíde výnimočný a v tomto prípade aj blízky človek... Strašne to ľutujem a myslím na jeho rodinu, vnukov a všetkých blízkych. Bude mi za ním smutno a myslím, že tu bude strašne chýbať," povedal herec a riaditeľ Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský.

Doplnil, že donedávna Abrhám so Šafránkovou pri ňom hrali vo videosekvenciách zo záznamu Bogarda a Bergmanovú v hre Zahraj to znova, Sam. „Hrali sme to asi štyristokrát. Na koniec na poctu Líby (Šafránkovej) som sa rozhodol, že už to predstavenie ukončíme. Bola naň veľká návštevnosť a dalo by sa hrať ešte niekoľko rokov, ale už mi to pripadlo nepatričné. Budeme ich mať oboch stále pred očami," uviedol.

"Josef Abrhám bol tvorca, ktorý najvýznamnejším spôsobom ovplyvnil podobu herectva v českom divadle aj v širšom európskom kontexte. Každé predstavenie bolo predovšetkým stretnutím s Jozefom Abrhámom ako s osobnosťou, ktorá zastáva hodnotovo silný vzťah k svetu," povedal Jan Burian, generálny riaditeľ Národného divadla, kde Abrhám tiež pôsobil. Podľa neho boli Abrhámove divadelné postavy vždy autentickým a pravdivým vyjadrením Abrháma ako človeka i umelca. "Tento, v 60. rokoch prevratný spôsob herectva, sa v českom divadle uplatňuje aj dnes a medzi jeho významných nástupcov patrí napríklad súbor Dejvického divadla. Josef Abrhám bol mimoriadne populárny tvorca, ktorý nestratil sám seba v bulvári, a uchoval si vlastnú umeleckú a morálnu integritu po celú dobu svojej kariéry. Aj preto bol jedným z najobľúbenejších hercov Václava Havla," doplnil Burian.

"Oni boli s Libuškou roky lietajúce nerozlučné dvojice a ja som mala tú možnosť s nimi natáčať film Všetci moji blízki. Bolo to nezabudnuteľné natáčanie, oni boli hrozne vtipní a pán Abrhám bol neuveriteľný," povedala ČTK herečka Tereza Brodská. Spriatelili sa a s Brodskej manželom, fotografom Herbertom Slávikom, sa stretávali a on ich niekoľkokrát fotil. "Pán Abrhám bol vždy pri tom, keď sa fotila sama Libuška a to fotenie jej spestroval. Bolo to roztomilé. Takže teraz už sú spolu a možno je to tak asi správne, pretože myslím, že jej odchodom dosť trpel," dodala Brodská.

Abrháma preslávili role všelijakých fešákov, zvodcov, lekárov, role humorné i vážne. Najviac zo všetkého sa zapísal divákom do pamäti ako záletný doktor Blažej zo seriálu Nemocnica na okraji mesta alebo ako podvodník vo filme Vrchní, prchni!

Verejnosť si ho obľúbila predovšetkým vďaka jeho účinkovaniu vo filme a televízii. Rad rolí priniesli Abrhámovi už 60. a 70. roky 20. storočia, okrem iného v snímkach Každý deň odvahu, Dita Saxová, Pension pre slobodných pánov, Partia krásneho dragouna či Holka na zabití. V roku 1976 sa objavil v epizódnom partiu v komédii dvojice Smoljak-Svěrák Marečku, podajte mi pero! A s ním prišiel zásadný obrat k úsmevným snímkam.

Divácky vďačné úlohy hral Abrhám v komédiách Guľový blesk či Vrchní, prchni!, v rozvernej Menzelovej adaptácii románu Vladislava Vančuru Koniec starých čias či v Žobráckej opere. Abrhámovou najvýraznejšou rolou z poslednej doby bol part padlého kancelára vo filmovom debute Václava Havla Odchádzanie z roku 2011.