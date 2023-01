Na smrť VYSTRAŠENÁ Evelyn: Obťažoval ju ÚCHYL… Dievčatá, dávajte si POZOR!

Na tento deň slovenská stand-up komička a príležitostná moderátorka Eva Evelyn Kramerová len tak ľahko nezabudne. Ako je o nej známe, rada si chodí doslova vyvetrať hlavu a berie to ako spôsob psychohygieny. No tentoraz sa zrazu nevinná prechádzka premenila na psycho ako z hororu.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Tv Markíza

Na sociálnu sieť pridala video, kde opísala celý nepríjemný incident, ktorý sa jej včera stal. „Som na psychohygienickej prechádzke a zastavil pri mne muž a spýtal sa ma, či sa nebojím chodiť sama, že je tu kopec úchylákov,“ začala približovať situáciu Evelyn priamo z miesta činu.

Komička pohotovo zareagovala a povedala, že sa nebojí a v tom to prišlo. „A on mi povedal, že aj on je úchylák,“ podotkla vystrašená Evelyn. Tu jej zjavne už nebolo všetko jedno, a tak zobrala, ako sa hovorí, nohy na plecia a utekala domov. „Dievčence, dávajte si pozor,“ povedala krátko po tom, ako bola sama konfrontovaná s obťažovaním.

Galéria fotiek (9) Evelyn varuje ženy pred úchylom

Zdroj: Instagram E.K.

Po nepríjemnom zážitku si celú situáciu už v bezpečí domova prešla a rozhodla sa na to upozorniť najmä nežné pohlavie, aby bolo na pozore. „Baby, už som doma a iba vám chcem povedať – Ja som väčšinou hrdinka, ja sa ničoho nebojím a všade chodím sama, nemám s tým problém a nikdy nemyslím na to, že sa mi môže stať niečo zlé. Ale videla som kopec báb, ktoré tam boli samé a hovorím si – Och. Takže ešte raz vám hovorím, aj vám hrdinkám, že kurz sebaobrany alebo kaser do vrecka asi nebude zlý nápad v tejto dobe, kedy ma konfrontuje nejaký úchyl za bieleho dňa,“ prehovorila blondínka prostredníctvom svojho Instagramu a aj takýmto spôsobom sa snaží upozorniť na fakt, aby boli ženy obozretnejšie a dávali si na seba pozor, prípadne zvážili aj zaobstaranie si pomôcok na sebaobranu.