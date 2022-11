Český herec sa po 30 rokoch ROZVÁDZA: Krach manželstva… Zostal sám so psom!

Ich idylické manželstvo trvalo dlhých 30 rokov a zdá sa, že Ivan Trojan a jeho žena Klára si povedali, že už to nemá ďalej cenu a idú od seba. Presnejšie, ona bola vraj aktérkou toho, že podala žiadosť o rozvod a od známeho herca odišla.

Galéria fotiek (7) Zdroj: cinemart

Hoci v šoubiznise patrili medzi najstabilnejšie páry, všetky informácie nasvedčujú tomu, že ich veľkej láske je koniec. „Už niekoľko mesiacov spolu ani nežijú. Pani Klára, pokiaľ viem, býva niekde na Smíchove a pán Ivan tu zostal sám so psom,“ povedal ich najbližší sused pre Blesk.cz.

Samotný herec už v minulosti netajil, že si prešli krízou. Rozvod však vtedy nebol riešením „Predovšetkým, pokiaľ príde nejaká kríza, a tá z 99% príde, nezabúdať na to, prečo ste sa brali a čo bolo to pekné, čo vás spája. A snažiť sa tu krízu prekonať a vydržať a nie sa pri prvej príležitosti rozvádzať. I my sme si samozrejme prešli krízou, ale pretože naše manželstvo stojí na silných základoch, obaja sme verili, že to nemá a nesmie skončiť,“ vyjadril sa kedysi umelec v rozhovore pre Novinky.

Žiaľ, dnes ich manželstvo krachuje a rozpadá sa ako domček z kariet. Naposledy sa spolu na verejnosti ukázali vo februári tohto roku, kedy si spolu vyrazili na premiéru minisérie Podezření z produkcie Českej televízie. No obaja vraj pred 4 mesiacmi u notára vyriešili už aj majetkové vysporiadanie a odvtedy si išiel každý svojou cestou.