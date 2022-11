Slovenský hudobný svet v smútku: Zomrel uznávaný skladateľ (†85)!

Kolman sa narodil 29. mája 1937 v Bratislave. Ako dieťa ho spolu s rodinou väznili v koncentračnom tábore Terezín (1944 - 1945). Vyštudoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Potom nastúpil do Československého rozhlasu v Bratislave, kde prvé štyri roky pôsobil ako hudobný redaktor.

Bol spoluzakladateľom a umeleckým vedúcim experimentálneho štúdia. "Práve jeho zásluhou sa toto pracovisko, vytvorené podľa parížskeho vzoru, zaradilo medzi špičkové svetové štúdiá," doplnila Polakovičová. V rozhlase pôsobil do roku 1977, potom sa presťahoval do Rakúska. Pracoval tam ako redaktor vo viedenskom vydavateľstve Universal Edition, odkiaľ po 25 rokoch odišiel do dôchodku.

Na Slovensku vyšlo niekoľko jeho nahrávok a jeho diela zazneli na mnohých hudobných festivaloch. K jeho vrcholným dielam patrí Monumento per 6.000.000 či Smútočná hudba. Počas uvoľňovania režimu v 60. rokoch bol členom predsedníctva Zväzu slovenských skladateľov.

Po udalostiach v roku 1968 ho zo zväzu vylúčili. "Následne bol perzekvovaný zákazom uvádzania diel a zákazom publikačnej činnosti," dodala Polakovičová.