Zabudnutá jojkárska šou: Ubehlo už 15 rokov... ŠKANDÁL s Romanou Tabak!

Od šou Hľadá sa supermodelka ubehlo presne 15 rokov. Do súťaže sa v tom čase prihlásilo množstvo krásnych dievčat. Presnejšie ich bolo takmer 500. Pod vedením topmodelky Simony Krainovej, modelingového experta Sašu Jányho, speváka Petra Nagya a herečky Zdeny Studenkovej sa zrodila finálová zostava. Oko porotcov vtedy zaujala aj Romana Tabak, ktorá si neskôr poriadne zavarila!

Na zabudnutú šou si poslankyňa zaspomínala skrz otázky na sociálnej sieti Instagram. „Je to pravda, že si bola účastníčkou reality šou?,“ opýtal sa jej istý fanúšik. Vyzerá to tak, že titul kráľovnej krásy a prestížna zmluva zrejme zlákala aj slovenskú poslankyňu. Ako 15-ročná si totižto poslala do šou prihlášku bez toho, aby to oznámila svojmu otcovi. Svojou krásou a šikovnosťou ohúrila natoľko, že sa prebojovala do finálovej trinástky.

Modelingovú cestu jej však skrížila vlastná rodina! Zo šou sa rozhodla po nátlaku odstúpiť. Podľa slov jej otca sa má naplno venovať škole a nie pretŕčať sa pred kamerami. Televízia Joj s týmto krokom nesúhlasila a chcela dať Romaniným rodičom mastnú pokutu za porušenie zmluvy. Presnejšie sa malo jednať o sumu 300-tisíc korún.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram R.T.

„On ma sem ani nechcel pustiť, dovolila mi to len mama. Strašne na mňa žiarli, strašne sa týmto potupil a vie veľmi dobre, že už nebudú veci tak, ako predtým,“ vyjadrila sa v tom čase. Romana sa otcovi dlho nepriečila a svoju kariéru naplno rozbehla v športe.

Tenis jej naozaj učaroval. „Odstúpila som v druhom kole a o polroka som hrala premiérovo na Roland-Garros (francúzsky tenisový turnaj, pozn.red.),“ pochválila sa. Síce poslankyni modeling prekazil jej prísny otec, ale zjavne sa s tým vyrovnala a teraz odovzdáva svoje poznatky v tenise mladším generáciam.

Galéria fotiek (6) Romana Tabak pred 15 rokmi bojovala v šou Hľadá sa Supermodelka.

Zdroj: Tv Joj