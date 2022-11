Nepríjemný PROBLÉM najkrajšej Slovenky: Riešila ho ZÁKROKOM na klinike a... Ukázala svoju chybičku krásy!

BRATISLAVA - Nikto nie je bez chyby, hoci na prvý pohľad by sa mohol zdať opak. Dôkazom je aj tohtoročná víťazka Miss Universe SR Karolína Michalčíková. Tú sme v týchto dňoch stretli na známej klinike krásy v Bratislave, kde sa rozhodla jeden zo svojich "problémov" vyriešiť. Nechala si vpichnúť vitamíny do pokožky hlavy, aby tým zastavila padanie vlasov. A odhalila aj ďalšiu chybičku krásy... Dobre ju kamufluje!

Aj keď je niečo zdanlivo "dokonalé", vždy je čo vylepšovať. Platí to všeobecne... A že sa to týka aj krásy, aktuálne potvrdila aj Miss Universe SR 2022 Karolína Michalčíková. Tú sme nedávno stretli na známej klinike, ktorá má svoje pobočky v Bratislave a najnovšie už aj v Trnave. A práve tu sa rozhodla podstúpiť zákrok. V tomto jesennom období ju totiž trápi vypadávanie vlasov.

Podstúpila preto vlasovú mezoterapiu, pri ktorej sa injekčne vpravujú vitamíny a kmeňové bunky do pokožky hlavy. „My vpravíme vitamínový kokteil do vlasového podkožia a vlasový folikul si zoberie všetko, čo potrebuje. Je to ako také hnojivo pre rastlinu,“ vysvetlil nám estetický konzultant Michal Rajcsányi. A prezradil tiež, čo všetko sa tým dá napraviť.

„Rieši sa tým napríklad aj postcovidový syndróm, pri ktorom často vypadávajú vlasy alebo po tehotenstve. A nie každý sme boli obdarení hrivou, vieme sa s tým pohrať vďaka tomu, že z jedného vlasového korienka dokáže vyrastať viacero vlasov, my to obohatíme tými vitamínmi a ony začnú pracovať,“ dodal.

Samotná Karolína si procedúru pochvaľovala, že vôbec nebolela, i keď na prvé počutie znie hrôzostrašne. A už rozmýšľa aj nad ďalším zákrokom. Má totiž jednu chybičku krásy, ktorú sa jej darí dobre kamuflovať. „Určite som nad tým rozmýšľala už dlhšie, napríklad by som chcela podstúpiť korekciu uší z toho dôvodu, že jedno mi kvázi viac odstáva ako druhé,“ prezradila pre Topky.sk. Pozrite si celý rozhovor so slovenskou Miss vyššie.

A ak sa chcete dozvedieť niečo viac o mezoterapii vlasov, vypočujte si rozhovor s estetickým konzultantom Michalom Rajcsányim.