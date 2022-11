Jojkárska kráska zverejnila FOTO z HROZIVEJ NEHODY: Fú, je zázrak, že TOTO prežila!

Tak tento deň si niekdajšia víťazka jojkárskej reality šou Hotel Paradise bude pamätať zrejme do konca svojho života. Nela Slováková 15. novembra v skorých ranných hodinách havarovala na diaľnici D2 pred hraničným priechodom Brodské.

Našťastie sa blondínke nič nestalo a dokonca aj jej "spolujazdec", ktorého vtedy viezla, je v poriadku. Bol to jej roztomilý psík Lotty. Je zázrak, že Nela vôbec prežila a niet najmenších pochýb, že v tú hrozivú chvíľu pri nej museli byť snáď všetci svätí.

Po brutálnom šoku sa kráska podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti o zábery priamo z miesta nehody. Fotky, ktoré Nela zverejnila, hovoria samé za seba. „Panebože, pozerám sa na to po prvýkrát,“ napísala blondínka k jednému z desivých záberov z vážnej zrážky. A ako sama podotkla - keby nedržala volant dvomi rukami, nemala ho pod kontrolou a pri náraze sa neschúlila do jednej strany, bola by na mieste mŕtva.

„Ako ma to odpálilo na ten kamión, tak ja už som vedela, že nabúram, tak som sa ešte takto schovala a schúlila, akoby tam do rohu k pásu, čo mi taktiež možno dosť zachránilo život, pretože priamo pri hlave som mala vrchný panel auta a vybité čelné okno, ktoré mi mohlo urezať hlavu,“ spomína si influencerka na hrozivé chvíle z dopravnej nehody na svojom Instagrame.

Našťastie Nela zachovala chladnú hlavu, nespanikárila a z totálne zdemolovaného luxusného auta sa dostala živá a zdravá, len s pár odreninami. Desivé zábery z nehody, ktoré sú len pre silné žalúdky, nájdete v našej galérii. Celé vyjadrenie od Nely Slovákovej si môžete pozrieť vo videu vyššie.