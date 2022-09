Slovensko pozná NOVÚ MISS: Zatienila ju Plačková… FOTO Verejná ŽIADOSŤ O RUKU!

Tento ročník vyhlásenia slovenskej kráľovnej krásy totiž prebiehal úplne inak, ako tie predchádzajúce. No a najväčšou zmenou bola tá natradičnejšia zložka celého večera. Tí, čo čakali na mólové prehliadky v sexi bikinách či elegantných večerných róbach, možno zostali sklamaní. Totižto, nič také sa nekonalo.

Program, ktorí zväčša trval okolo troch hodín, sa skrátil na hodinu. Dôvodom bolo práve to, že dievčatá na móle nepredvádzali žiadne modely. Večerné šaty si síce obliekli, no aj to až v závere programu. Tieto tradičné súčasti galavečera nahradili video vizitky a hudobní hostia, no a potom sa divák ani nenazdal a zrazu prišlo k vyhláseniu samotnej víťazky.

Druhou vicemiss sa stala 25-ročná Máriia Glatzová. Korunku I. Vicemiss získala 20-ročná Klaudia Korlová z Košíc, no a titul absolútnej víťazky získala súťažiaca s číslom 9. - nádherná Karolína Michalčíková z Trenčína. Po vyhlásení najkrajšej trojice sa diváci dočkali vrholu večera, ktorý absolútne neočakávali.

Po korunovácii na pódium vyšla apela Cico Band s Reném Strauszom - maželom Zuzany Plačkovej. A zdá sa, že influencer sa necíti dostatočne "manželsky". Po odspievaní remixu piesní vyzval svoju polovičku, aby vyšla na pódium. So slovami o tom, že Zuzana vraj vždy túžila po svadbe v kostole, ju opäť požiadal o ruku.

A tým, že mu matka jeho syna Diona opäť povedala áno, sa dvojica zrejme dočká už svojej tretej svadby. Tú prvú si užili ešte v roku 2015. V tom čase nosila Zuzana blond vlasy a namiesto tradičnej bielej róby zvolila cukríkovo ružovú. Ďalšiu svadbu si dvojica "strúhla" v roku 2022, kedy svoje "ďalšie áno" povedali v Las Vegas. No a vzerá to tak, že tej najveľkolepejšej sa fanúšikovia ešte len dočkajú - a to práve po verejnej žiadosti o ruku priamo počas finále Miss Universe 2022. Tak čo, tešíte sa?

