Exmakizáčka si zlízla kritiku: Ľudia mi NADÁVALI... Hnevalo ma to!

Lucia Mokráňová zahviezdila pred pár rokmi v drsnej reality šou Farma. Svojím vystupovaním zaujala nejedného diváka a v slovenskom šoubiznise si získala aj ona svoje miesto. Vybudovala si vernú základňu fanúšikov a pred ich očami sa stále menila. Nielenže si po účinkovaní vyšportovala svoju postavu, ale určite si mnohí všimli aj jej vycibrený slovenský jazyk.

Ešte počas súťaže hovorila Lucia lámavou českoslovenčinou. Za jej vyjadrovanie môže sčasti aj to, že sa narodila maminke Moraváčke a otcovi Slovákovi. Na počúvanie to veru nebolo práve príjemné. Uvedomovala si to aj blondínka a po vypadnutí zo šou jej telo nebolo jediné, na čom poriadne zamakala.

V tom čase žila na Slovensku a čo-to sa na ňu nalepilo. Ale stále to nebola dokonalá slovenčina. Preto sa rozhodla navštevovať aj doučovateľku, ktorá jej výrazne pomohla a Lucia teraz rozpráva hrdo po slovensky, čo si všimli aj mnohí jej sledovatelia. Blondínka však priznala nepríjemné zážitky, ktoré ju sprevádzali dovtedy, kým sa poriadne nenaučila jazyk.

Ľudia jej za to nadávali! „Veľmi ma hnevalo, keď mi ľudia nadávali za to, ako rozprávam, lenže pre mňa to bolo prirodzené, nešlo to zmeniť. Nešlo hneď prepnúť z češtiny na slovenčinu, tak som rozprávala aj, aj – viem, nebolo to veľmi príjemné na počúvanie,“ zverila sa svojim fanúšikom.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram LM

Niekedy si ľudia neuvedomujú silu svojich rečí. Aj nevinnú poznámku si môže človek pamätať dlhé roky. Až po takom odstupe času sa ex farmárka verejne priznala, že kritika na jej adresu za to, ako rozpráva, na nej zanechala stopy.