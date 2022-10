Michal David ukázal MAMU: Na 90 rozhodne nevyzerá… A AHA, ako tancuje!

Galéria fotiek (7) Hitmaker Michal David

Zdroj: Jan Zemiar

PRAHA - Známy hitmaker Michal David (62) má v sebe elánu a energie na rozdávanie a už je jasné, po kom tú chuť do života zdedil. Jeho mama oslávila krásne jubileum 90 rokov, no pri pohľade na ňu, by ste jej to nikdy ani len netipli. A už vôbec nie po tom, ako to na oslave roztočila. Je to vôbec možné, že tak mlado vyzerá?