Nela Slováková mala VÁŽNU NEHODU: Zrážka s kamiónom na diaľnici!

BRATISLAVA - Víťazka jojkárskej reality šou Hotel Paradise Nela Slováková mala dnes ráno vážnu nehodu na diaľnici D2. Pred hraničným priechodom Brodské narazila so svojím luxusným mercedesom do kamiónu. Polovica auta je zošrotovaná... Mala obrovské šťastie!

Pred hraničným priechodom Brodské narazilo v pondelok 14. novembra osobné auto do kamiónu. Podľa informácií Tv Joj bola účastníkom nehody známa influencerka a víťazka jojkárskej reality šou Hotel Paradise Nela Slováková.

Dopravní policajti aktuálne na diaľnici usmerňujú dopravu a dokumentujú nehodu. Tá sa mala stať krátko po 8:30 ráno v smere do Česka. „Podľa doterajších informácií vodička zn. Brabus narazila do posledného v kolóne stojaceho návesu nákladného vozidla,“ informuje polícia na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook Polícia SR

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook Polícia SR

Pohľad na zošrotované auto naháňa hrôzu, no k zraneniu osôb vraj nedošlo. Nela však mala obrovské šťastie, že niekoho v aute neviezla. Ktokoľvek, kto by sedel na mieste spolujazdca, by totiž pri tejto nehode bol na mieste mŕtvy. „Dychová skúška bola s negatívnym výsledkom,“ dodala polícia.