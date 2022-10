PRECITLIVELÁ Zuzana Vačková ako BABIČKA: Klame telom!

BRATISLAVA - Slovenská herečka Zuzana Vačková (53) sa v poslednom období slzám neubráni. Ako babička čoskoro zahviezdi v muzikáli Vyznanie od Jána Ďurovčíka. V reálnom živote už starou mamou aj naozaj je, no azda nikto by ju na to ani len netipoval... Takto rafinovane klame svojím telom.

Herečka Zuzana Vačková patrí k tým ženám zo šoubiznisu, ktoré sa napriek svojmu veku udržujú v kondícii a jej vitalitu by jej mohli závidieť aj mladšie ročníky. To nakoniec dokazuje aj fakt, že nedávno si ju obávaný režisér a choreograf Ján Ďurovčík vybral do novopripravovaného a dlhoočakávaného muzikálu Vyznenie. My sme Zuzanu zastihli na Jojplay párty, kde sme sa o muzikáli a o jej postave babičky dozvedeli viac a nielen o tom.

Galéria fotiek (6) Herečka Zuzana Vačková

Zdroj: Ján Zemiar

„Úprimne, vždy som obdivovala muzikály a túto tvorbu, bolo to pre mňa niečo, čo dodáva neskutočnú energiu a radosť a ja milujem hudbu, tanec a teraz sa mi to celé nejak zhmotnilo. Musím poďakovať, ja neviem, kam za to, že táto príležitosť prišla,“ neskrývala herečka svoje úprimné pocity z obsadenia a ďalej pokračovala.

„Je to úžasný muzikál, je tam množstvo hitov, ktoré sa spájajú s mojím detstvom, ktoré všetky viem naspamäť. Nič sa nemusím učiť. Ja proste prídem na javisko a všetko viem. Som si to prežívala presne v tom období, keď som mala tých 10, 11, 12, 15 rokov a piesne Modusu, Mariky Gombitovej, Janka Lehotského sú neskutočné a v kontexte, ktorý vlastne v tomto príbehu vyznanie je, tie piesne získavajú na svojej sile stonásobok,“ popísala herečka svoje dojmy z muzikálu.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Ján Zemiar

V tomto diele Zuzana sa alternuje v role babičky s oveľa mladšími kolegyňami, a to s Lenkou “Lerou“ Rakárovou a Barborou Švidraňovou. No napriek tomu rozdiel medzi nimi vidno azda len v čísle, ktoré je v tomto zmysle úplne nepodstatné, keďže Zuzana, sa udržuje v kondícii, hoci reálne je už aj starou mamou. No kto by to bol na ňu povedal? Doslova klame telom!

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram ZV

Táto informácia sa dostala von vo februári a málokto eviduje to, že Zuzana už skutočnou babičkou je aj v reálnom živote, ako nám sama povedala v rozhovore pre Topky.sk. Má totiž dvojročného vnuka Riška, s ktorým rada trávi svoj voľný čas, pokiaľ je to možné.

Avšak teraz intenzívne nacvičuje v divadle a podľa všetkého ju Vyznanie dosť chytilo za srdce. „Ja sa priznám, že dnes sme zbiehali druhú časť, ja som nehrala, pozerala som sa a podľa mňa by malo toto predstavenie začať sponzorovať nejaká firma, ktorá vyrába vreckovky. Ja som plakala asi vkuse celú druhú časť, lebo sú to tak nádherné dojemné veci,“ prezradila precitlivelá Zuzana, ktorá sa emóciám a slzám neubránila.

To, ako sa Zuzana o seba stará a čo všetko robí, ale aj podľa čoho volila farby svojho outfitu na spomínanú párty, sa dozviete v rozhovore vyššie.