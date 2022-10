FOTO Známy moderátor našiel svojho dvojníka: Asi sa porozprávam s OTCOM!

Moderátor Samuel Procházka je známy hlavne vďaka svojmu hlasu. Ten vám môže byť povedomý z rádia Európa 2, v ktorom spolu s jeho kolegom Oliverom Oswaldom uvádzajú reláciu Sketch Bros. O tom, že sa im darí niet pochýb a vtipmi bavia celé Slovensko. Tentokrát však pobavil moderátora niekto iný.

Do správ na Instagrame mu prišla fotografia. Keď to uvidel, určite sa na chvíľu vydesil. Na fotke, ktorú dostal od svojho fanúšika bol doslova dvakrát on sám. V ten moment zistil, že má na Slovensku dvojníka! Tá podobnosť sa nedá zaprieť. Samotný moderátor a jeho fanúšik vyzerajú akoby si z oka vypadli.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram S.P.

Tie isté črty tváre, dokonca aj farbu vlasov majú rovnakú. „Ok, asi sa seriózne porozprávam s otcom,“ znel popis k fotke od dvojníka. Reakcia Procházku nenechala na seba dlho čakať. „Taktiež hodím reč s mamou,“ zavtipkovali si obaja na ich adresy.

Je bežné, že niektorí ľudia majú vo svete svoju čistú kópiu. V minulosti sa stávali aj bizarné situácie, keď ľudia na svoju cudziu dvojičku narazili len tak na verejnosti. Sila sociálnych sietí je aj v tomto zaujímavá a častokrát sme svedkami aj takýchto momentov, ako je tento.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram S.P.