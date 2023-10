NECHUTNÁ skúsenosť 14-ročného herca: Známy Slovák (55) ho zobral domov, dával mu NEVHODNÉ NÁVRHY!

Oliver Oswald prehovoril o svojej nechutnej skúsenosti z detstva. (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Oliver Oswald (23) sa do povedomia verejnosti dostal ako 11-ročný v markizáckom seriáli Zita na krku. V šoubiznise sa tak pohyboval už od detstva. No nebolo to vždy len ružové. Aktuálne herec prehovoril o nechutnej skúsenosti, ktorú zažil ako 14-ročný. Kolega z brandže ho zobral k sebe domov a... Dával mu nevhodné návrhy!

O nepríjemnej skúsenosti Oliver prehovoril po rokoch v podcaste Oskara Baramiho. „Mal som vtedy možno 14 a chodil som na takéto akcie, kde boli presne takíto herci, speváci, moderátori, atď. A jedna známa osoba, mal možno nejakých 55 rokov, známy, že ma hodí domov. Dobre, tak som volal rodičom, že ma zoberie ten a ten domov, oni, že jasné, veď celý život ma brávali kolegovia z brandže domov,“ opísal situáciu Oswald.

„Sme sedeli v aute a on sa ma nejaké otázky začal pýtať a nenapadlo by mi, čo chce ten idiot robiť. Fuj, aké to je nechutné, keď teraz o tom rozprávam. On ma zobral k sebe domov, že potrebuje si niečo zobrať k sebe do bytu. Vyšli sme hore a začal mi hovoriť, že on má vlastne priateľa a že s tým priateľom sú v pohode, keď...“ pokračoval herec a moderátor... Potom to celé začalo. „Fuj, normálne mi je na vracanie, keď o tom rozprávam.“

„Že on je vlastne v pohode s tým, keď sa budú spoločne s niekým mojkať pri filme. A ja stojím v tých dverách, ten 14-ročný chalan a počúvaš tie veci a absolútne nechápeš, čo sa deje. A dôveruješ všetkým ľuďom, lebo nie si pokazený svetom. A on začne, že poď na chvíľku, to sa nikto nedozvie. Aj ten tu bol, aj ten tu bol... A môjmu priateľovi to nevadí, môžeme buď sami dvaja, alebo príde aj on. Už vtedy som pochopil a začal som sa báť,“ priznal Oliver. Identitu spomínaného kolegu však neprezradil.