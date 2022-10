VEĽKÝ PLAČ na skúške VYZNANIA: Večne nespokojný Ďurovčík... Chce Gombitovú kríženú s Beyoncé a Studenkovou!

Keď už sme pri Marike, tá dala Ďurovčíkovi poriadne zabrať. Hlavná postava si totiž zaspieva jej najikonickejšie piesne vrátane Vyznania, ktoré je označované ako hit storočia. Práve preto si obaja Jánovia dali poriadne záležať na konkurzoch, počas ktorých vyberali dievčatá do hlavnej úlohy mladej a krásnej Evy.

Odspievať legendárnu Mariku Gombitovú nie je vôbec ľahké, o čom svedčí aj fakt, že spomedzi vyše 100 účastníčok konkurzov prísnym sitom prešli len tri, nehovoriac o tom, že celý tento proces trval 5 mesiacov a dievčatá museli absolvovať až 6 kôl. Z nekonečných kastingov napokon vyšli víťazne mladé muzikálové harcovníčky - Dominika Richterová, Natália Kóšová a Lenka Fecková.

Tým však "trápenie" neskončilo. Práve naopak. O Ďurovčíkovi sa už dlho traduje, že je na skúškach mimoriadne prísny a dáva si nesmierne záležať na tom, aby bolo všetko dokonalé. A práve jeho perfekcionizmus občas vedie k tomu, že je na pľaci krik a plač. To nám potvrdila aj speváčka a herečka Lenka Lera Rakárová, ktorá sa spoločne s Barborou Švidraňovou a Zuzanou Vačkovou vystrieda v role starej mamy.

„Skúšanie muzikálu Vyznanie je v plnom prúde a po pravde, všetci účinkujúci máme čo robiť, aby sme vyhoveli predstavám Janka Ďurovčíka. On je úplný extrémista vo všetkom. Také nasadenie, ako má on počas skúšok, som snáď ešte nezažila,” povedala nám známa plavovláska s tým, že na jednej strane Ďurovčíkova živelnosť funguje ako motivácia, na tej druhej však dokáže byť mimoriadne stresujúca, keďže Jano skrátka žiadne chyby neodpúšťa.

„Na skúškach sme tak koncentrovaní, že by sa sústredenie dalo krájať. Minule sme po jednom obraze všetci mali zimomriavky a bolo to také super a emotívne, že sme mali na krajíčku slzy. Aj sme si vzájomne zatlieskali, že ako dobre, ale teda do toho prehovoril Jano, hučal, vyrátal, čo dobre teda ale že vôbec nebolo a bolo po radosti. On nehľadá že novú Gombitovú. Ale Mariku kríženú s Beyoncé, Zdenou Studenkovou a pomaly aj Fredym Mercurym,” vyhlásila Lera. No vzápätí dodala, že svedomitosť a vypätie Ďurovčíka absolútne chápe, a to aj vďaka tomu, že spolu pracovali na viacerých projektoch a výsledok bol vždy famózny.

„Predsa len, je to nápor, zvládnuť toľko ľudí, umelcov, pováh. Ale myslím, že výsledok bude super. Veľakrát, keď sedím v hľadisku a sledujem svoje alternácie a celý priebeh skúšok, tie pesničky, aranžmány, choreografie, mám zimomriavky a cítim neskutočnú vďačnosť, že môžem robiť takúto prácu. Absolútna koncentrácia talentu, pracovitosti a skvelých piesní,” dodala speváčka, ktorá sa už nevie dočkať, kedy sa skúškové obdobie skončí a postavia sa na dosky pred divákov.

A čo vy, tešíte sa rovnako?