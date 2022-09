Hrozivá nehoda Sagvana Tofiho: Zlomené rebrá a... Uff, to je ale BOLESŤ!

PRAHA – Herec Sagvan Tofi (58) sa poriadne dokaličil. Po páde z veľkej výšky bol okamžite prevezený do nemocnice a momentálne prežíva veľké bolesti kvôli zlomeným rebrám. Svojej práci môže dať na istý čas zbohom!

Sagvan Tofi sa preslávil hlavne vďaka rolám v známych českých filmoch. Ako napríklad Kamarád do deště alebo Vítr v kapse. Aj keď ho už vo filmoch nevídame, divadlu zbohom nedal. A práve to sa mu tento raz stalo takmer osudným...

Svoj herecký talent naďalej využíva v rôznych divadelných predstaveniach. Počas muzikálu Děti Ráje, v ktorom spomínaný herec už dlhšiu dobu účinkuje, sa mu stalo to na, čo by nepomyslel ani v zlom sne. Prihodila sa mu hrozivá nehoda. Nešťastne spadol z pódia a dolámal si rebrá.

„Stalo sa to počas predstavenia, keď som naslepo cúval a z výšky dosadal na stoličku. Ale tá stolička sa posunula a ja som letel do prázdna a chrbtom som dopadol na hranu,“ vyjadril sa o nepríjemnom páde pre český portál Extra.cz. Záchranné zložky ho museli okamžite previezť do nemocnice.

Svoje zranenie by bez pomoci lekárov nerozdýchal. Tí mu spravili obstreky a herec dostal tabletky na bolesť. „Neviem, ako ležať ani sedieť. No, je veselo, pekelne to bolí,“ vyjadril sa. Zlomenina rebier sa zvyčajne hojí viac ako mesiac. Je jasné, že Sagvan sa tak skoro na pódium nedostane a svoje pracovné povinnosti bude musieť na istý čas odložiť.