Známa Slovenka PLÁNUJE SVADBU: Má to však malý háčik a… Toto je jej PRIANIE!

Soňa Štefková (Zdroj: Instagram S.Š.)

BRATISLAVA - Modelka Soňa Štefková rok po zásnubách chystá svadbu. Má to však jeden malý háčik. Nebude to skôr pokiaľ...

Soňa Štefková plánuje SVADBU: Takto si to predstavuje! (Zdroj: Maarty Von B)

Sona Štefková je mamou na plný úväzok. Na konci roka 2021 priviedla na svet dcérku Lily. O mesiac na to oznámili spolu s priateľom Erikom ďalšiu radostnú novinku v ich živote. Zásnuby! Tie si však modelka predstavovala úplne inak. Nakoniec bola však rada, že žiadosť o ruku bola oproti jej predstavám oveľa čarovnejšia.

„Vtipné je, že som si vždy predstavovala, že až ma muž môjho života požiada o ruku, budem stáť v krásnych šatách, s dokonalým mejkapom a manikúrou!!! - však keď už, tak už, nech to na tých fotkách sakra dobre vyzerá. V skutočnosti som mala 10 kg navyše, vlasy neumyté dlhšie ako by sa na dámu patrilo (na čerstvú mamu asi ok), mejkap som videla naposledy niekedy v tehotenstve a manikúru tak pred rokom či voľakedy dávno...“ vtipkovala v tom čase.

Soňa Štefková s partnerom (Zdroj: Ján Zemiar)

Od zásnub prešiel už naozaj dlhý čas a tak sa naskytá otázka svadby. Hnedovlásku sme zastihli na charitatívnej akcii, kde nám porozprávala ako to so sobášom zatiaľ vyzerá. „Dobrá otázka, plánujeme, ale zatiaľ tak všetko postupne,“ poznamenala. Avšak, má to jeden malý háčik! V najbližšom období sa pred oltár Soňa a Erik nepostavia.

„Ja by som napríklad veľmi chcela, aby si Lily tú svadbu už užila, čiže aby bola taká viac vnímavá, čo bude tak najskôr o rok,“ vyslovila svoje želanie mamička a pokračovala. „Postupne sa rozhliadame, že aké miesto zvolíme, akú svadbu budeme mať, netlačíme na pílu, určite sa chceme zobrať, ale nemáme to dané, že kedy,“ prezradila nám svoje plány do budúcna.

Soňa Štefková s dcérou (Zdroj: Ján Zemiar)

V našom rozhovore sa nám zverila aj s tým, či chce pre svoju dcérku Lily súrodenca a taktiež si zaspomínala na svoju modelingovú kariéru. Viac sa už dozviete vyššie.