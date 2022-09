Kandráč sa do Tváre vrátil SO SYNOM, prišla aj dcéra Liv Bielovič… WAU, to kedy ju mala?!

BRATISLAVA - V nedeľu večer sa vysielala už štvrtá epizóda siedmej série šou Tvoja tvár znie povedome. Minule Ondrej Kandráč (44) prekvapil, keď z natáčania predčasne odišiel. Projekt však neopustil navždy, tento týždeň sa na pódium vrátil a spolu s ním aj jeho syn Ondrík. Svoje dieťa ukázala aj hviezda Druhej šance Liv Bielovič (38). Málokto by čakal, že má už takú veľkú dcéru!

Diváci televízie Markíza si už zvykli, že nedeľný večer patrí obľúbenej šou Tvoja tvár znie povedome. Včera si mohli vychutnať už štvrtú epizódu 7. série. A tak, ako tie predchádzajúce, aj tentokrát sa bolo na čo pozerať. Za zmienku určite stojí Viki Ráková, ktorá spolu s hercom Dávidom Hartlom predviedla pieseň od Demi Lovato a Luisa Fonsiho či Karol Tóth, ktorý sa blysol ako Justin Timberlake.

Po minulotýždňovom predčasnom odchode z natáčania projektu, sa na pódium Tvojej tváre vrátil aj Ondrej Kandráč. Ako mu v záverečnej rulete vylosoval moderátor Martin Nikodým, stvárniť mal vlastnú pieseň Hej, sokoly! Nie však svoj part, ale ten, ktorý spieva Ivan Tásler. Za neho sa musel aj zamaskovať. No a Kandráča stvárnil ten najpovolanejší - jeho syn Ondrík.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Tv markíza

Galéria fotiek (17) Zdroj: Tv Markíza

Svoje dieťa na natáčaní ukázala aj hviezda seriálu Druhá šanca, Liv Bielovič. Tá sa počas večera predviedla ako Pink a skutočne jej to vyšlo... Podporiť ju do hladiska prišla jej 14-ročná dcéra Rebeka a pri pohľade na ňu mnohých padla sánka. Málokto by totiž čakal, že 38-ročná herečka má už takú veľkú dcéru. Veď pozrite sami!

Galéria fotiek (17) Zdroj: Tv Markíza

Galéria fotiek (17) Zdroj: Tv Markíza

Víťazom štvrtej série sa stal Adam Pavlovčin, ktorý počas večera predviedol pieseň od Kate Bush. Výhru 1000 eur od Nadácie Markíza venoval intrnetovej poradni IPčko.sk.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Tv markíza

A takto to bude vyzerať v 5. kole:

Natália Puklušová - Petr Kotvald a Stanislav Hložek, nabudúce Mabel

Galéria fotiek (17) Zdroj: Tv markíza

Ondrej Kandráč - Ivan Tásler, nabudúce Helena Vondráčková

Galéria fotiek (17) Zdroj: Tv markíza

Matúš Kolárovský - Nicki Minaj, nabudúce Pitbull

Galéria fotiek (17) Zdroj: Tv markíza

Liv Bielovič - Pink, nabudúce Olivia Newton John

Galéria fotiek (17)

Simona Salátová - Martin Madej, nabudúce Eiffel 65

Galéria fotiek (17) Zdroj: Tv markíza

Viki Ráková - Demi Lovato a Luis Fonsi, nabudúce Panjabi

Galéria fotiek (17) Zdroj: Tv markíza

Karol Tóth - Justin Timberlake, nabudúce Måneskin

Galéria fotiek (17) Zdroj: Tv markíza

Adam Pavlovčin - Kate Bush, nabudúce Elvis Presley

Galéria fotiek (17)