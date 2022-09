Ďurovčíkov muzikál VYZNANIE bude BOMBA: Zlanáril veľké HVIEZDY... Tieto RAKETY prijali aj vedľajšie úlohy!

Ešte vo februári sme na Topkách informovali o tom, že Ján Ďurovčík a Ján Lehotský spustili kástingy na muzikál Vyznanie, prostredníctvom ktorých hľadali muzikálové herečky, ktoré majú na to, aby dokázali odspievať legenárdnu Mariku Gombitovú. A, čo si budeme hovoriť, nie je to vôbec ľahké. Spomedzi vyše 100-ky účastníčok prísnym sitom prešli len tri. Ich mená si však Ďurovčík zatiaľ necháva pre seba.

„To bude prekvapenie, ktoré sa ľudia dozvedia trošku neskôr. Stojí to za čakanie," povedal nám režisér, ktorý zatiaľ odhalil mená vedľajších postáv. Za zmienku stojí napríklad Janko Slezák, ktorého fanúšikovia tohto žánru označujú ako absolútnu muzikálovú špičku. A nielen to. Doslova hviezdne mená obsadili aj vedľajšie postavy. Ján Ďurovčík konečne odhalil, ktoré ženy si zahrajú síce nie hlavnú, no mimoriadne dôležitú rolu - a síce postavu "starej matky".

Galéria fotiek (18) Zdroj: Ján Zemiar

Sú rovno tri a všetky sú famózne, o čom sme sa presvedčili i v momente, kedy sme mali možnosť pozrieť sa na neoficiálnu skúšku. Postavu babičky si zahrajú tri známe ženy, ktoré v muzikáloch nie sú žiadnymi nováčikmi Zuzana Vačková, Barbora Švidraňová a Lenka "LeRa" Rakárová. „Prečo? Lebo sú naozaj matky. A sú nozaj bohovské," povedal nám nadšený Ďurovčík.

No a z toho, čo sme videli - veru áno... Sú naozaj "bohovské"! A nezabudnite... Meno dievčat, z ktorých sa stane nová Marika Gombitová sa dozvieme už čoskoro!

