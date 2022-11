NEKOMPROMISNÝ Ďurovčík na skúške Vyznania: Hercom nič nedaroval... Musia ísť na 130 percent!

Fanúšikovia divadla a nezabudnuteľných hitov sa dočkajú predstavenia, vďaka ktorému si zaspomínajú na ikonické hity Modusu, Prúdov a legendárnej Mariky Gombitovej. No a keď už sme pri Marike, tá dala Ďurovčíkovi poriadne zabrať.

Hlavná postava si totiž zaspieva jej najikonickejšie piesne vrátane Vyznania, ktoré je označované ako hit storočia. Práve preto si obaja Jánovia dali poriadne záležať na konkurzoch, počas ktorých vyberali dievčatá do hlavnej úlohy mladej a krásnej Evy.

Z mnohých kôl extrémne náročných konkurzov, kde dievčatá museli dokázať nielen svoje spevácke, ale aj herecké a tanečné kvality, vyšli napokon ako víťazky rovno tri talentované krásky a známe muzikálové harcovníčky - Lenka Fecková, Dominika Richterová a Natália Kóšová. V predstavení nebude núdza ani o ďalšie známe mená ako Zuzana Vačková, Barbora Švidraňová, Lenka LeRa Rakárová, Janko Slezák či René Štúr.

Skúšky sú však ešte drsnejšie ako samotné konkurzy. A hoci sa na pódiu objavia známe hviezdy, režisér Ján Ďurovčík nikoho nešetrí. Ako špička v tvorbe slovenských muzikálov je známy tým, že ak čokoľvek nešliape na viac ako 130 %, neuspokojí to jeho predstavu o dokonalom výsledku. A svojim hercom i tanečníkom to dokáže počas skúšok dať poriadne vyžrať. Hoci sa vie Ďurovčík pri predstavení dojať, uroniť slzu a vychváliť umelcov do nebies, rovnako vášnivá je aj jeho kritika.

„Ani oni nesmú isť na menej ako 130 %,” vysvetlil nám. My sme napríklad z toho, čo sme videli, boli absolútne nadšení. Nechýbal nával emócií, presvedčivé výkony, veľké spevácke čísla ani zimomriavky tých, čo sa prizerali. Lenže Jano nás okamžite schladil. „Dnes to je katastrofa. Čistá katastrofa,” ponosoval sa. Nepodávali sa mu totiž svetlá či kostýmy a ani herci, ktorí a pódiu stáli o 10 centimetrov ďalej, než na mieste, kde mali byť.

A keď už spomíname kostýmy, tie sú skutočne skvostné. Niektoré z nich má na vedomí sám Fero Mikloško, ktorý si v muzikáli dokonca aj zahrá sám seba. Výnimočné je aj zakomponovanie témy, ktorá v divadle veľa priestoru nedostáva. Ďurovčík dal na pódiu priestor aj tematike LGBTI komunity. Ak by ste si však mysleli, že sa tak rozhodol na poslednú chvíľu, opak je pravdou. Dúhová scéna bola súčasťou predstavenia už od samotného vzniku úplne prvého scenára.

No a nám okrem toho nedalo nespýtať sa, či už vie, kto dostane tú česť zahrať si premiéru. „Poviem to inak. Ja som si predtým, keď sme to išli v náznakoch, povedal, že jedným som si istý. A to tým, že máme tri Mariky. Lebo už boli na takej úrovni, že som vedel, že sa nemusím báť toho, že jedna ochorie, že kto bude potom druhý namiesto nej. U týchto báb je to jedno. Každá má svoje silné stránky, každá je iná. Ale sú úžasné. Všetky tri. Nie je žiadna zložka, ktorá by mi vadila,” velebil svoje herečky. No potom mu došlo, že dievčatá tento jeho chválospev budú počuť. „Počkaj, ony to budú počuť... Katastrofálne sú všetky tri,” rypol si s humorom.

Viac pikošiek sa dozviete v našom rozhovore vyššie. Ak stále váhate, či si kúpiť lístky na Vyznanie, nerozmýšľajte dlho. Premiéry sú už totiž beznádejne vypredané a rýchlosťou blesku miznú aj vstupenky na ďalšie reprízy!

