Obrovská pocta pre Juraja Baču: V rodnom meste dostal… Takéto niečo majú len legendy!

Slovenský herec, moderátor a tiež výborný spevák z ktorého idú nie len ženy do kolien, sa nedávno na svojej sociálnej sieti pochválil naozaj originálnym darčekom. Reč je o charizmatickom Jurajovi Bačovi, ktorému sa nedávno dostala naozaj významná pocta. Taká sa udeľuje najmä legendám.

Vo veku 35 rokov má svoju vlastnú lavičku so zlatou plaketou a so svojím menom a navyše na mieste, kde ako malý chlapec chodieval do školy. „Tak takáto zaujímavosť sa stala. Bola mi pridelená pamätná lavička v meste Galanta. Áno, tiež som bol v tom, že takéto veci sa väčšinou týkajú osobností, ktoré už majú toho za sebou ďaleko viac, ale v tom bola pointa organizátorov – oceniť súčasnosť,“ napísal herec na svojom Instagrame a podľa jeho slov takúto lavičku si prevzal aj boxerista Tomáš Kovács, prezívaný Tomi Kid, či spisovateľka Ivana Popluhárová.

Juraj neskrýval svoju radosť a pokračoval ďalej. „ Z čoho sa však veľmi teším, že táto lavička bola osadená v parku pred základnou školou, ktorú som 9 rokov navštevoval. Pred školou, v ktorej pani učiteľky robili všetko preto, aby do mojej hlavy vštiepili základy potrebné do života. Keby som len vtedy vedel, ako veľmi to obdobie ovplyvní moju budúcnosť. Veď to poznáte, neposedné dieťa, stále potreba niečo vymýšľať, no nemali to so mnou ľahké. A ja dúfam, že budú aspoň trošička hrdé. Pani učiteľky zo ZŠ Štefániková. Ďakujem za všetko,“ zaspomínal si moderátor na svoje detstvo a školské začiatky.

Možno ani vtedy samotný Juraj nevedel, aký talent sa v ňom skrýva a rozhodne si toto pekné gesto zo strany organizátorov mesta Galanta zaslúži a to práve za svoju doterajšiu prácu. Okrem toho, že je v poslednej dobe skvelým moderátorom, mohli ste ho vidieť vo filmoch ako napríklad Ľudia krvi, Amnestie či Zázračný nos a taktiež na televíznej obrazovke v seriáloch Nemocnica, Šéfka alebo Rex. A v neposlednom rade v rôznych divadelných predstaveniach, na doskách, ktoré znamenajú svet.

