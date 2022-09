Bývalej súťažiacej Farma vyvolala paranoje: TOTO dodnes nemôže robiť!

Bývalá farmárka Rebeka Hlavatá sa stala známejšou vďaka účinkovaniu na Farme 12. Tam zahviezdila vďaka svojmu výzoru. Veľké pery a bujné poprsie si na súťažiacej všimol hádam každý. To nie je všetko, tiež sa na statku spoznala so svojím terajším priateľom Henrichom Kuľkom, s ktorým sú odvtedy spolu.

Aj keď ich vzťah niekedy pripomína horskú dráhu, ich láska je zrejme nesmrteľná. Mnohí fanúšikovia si tiež všimli, že Rebeka prešla obrovskou zmenou po účinkovaní v reality šou. Svoj výzor menila, ako na bežiacom páse a aj jej správanie sa zdá byť akési dospelejšie.

Na Farme takisto, ako ona, aj súťažiaci prežili naozaj veľa momentov, na ktoré buď spomínajú s úsmevom alebo práve naopak, chcú ich radšej vypustiť z hlavy. „Farma bola skvelý reset, hneď by som sa tam išla na víkend alebo aj na týždeň,“ vyjadrila sa Rebeka. Veľa ľudí odchádza z Farmy s čistou a jasnou mysľou, ale dokonca niekto si z nej môže odniesť aj traumu. Po dvoch rokoch od drsnej reality šou plavovláska priznala psychické problémy.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV MARKÍZA

Je známe, že na statku sa ukrývajú kamery aj tam, kde by ich čakal málokto. Zaznamenávajú úplne všetko, čo súťažiaci robia, hovoria alebo pokazia. Vedia odhaliť vždy aj niečo viac a, keď si farmár spätne pozrie šou, je z toho náramne prekvapený.

Presne to sa stalo aj známej kráske. Totižto za zrkadlom, ktoré mali v kúpeľni, bola ukrytá kamera. To na nej zanechalo stopy a dodnes má z Farmy paranoje a stavy! „Tiež mi dala veľa paranojí do života. Ako napríklad vždy, keď vidím zrkadlo. Nerobím pred ním somariny, lebo mám stavy, že je za ním kamera,“ poznamenala. Aj, keď ex farmárka svojim priznaním naozaj šokovala, je dôkazom toho, že ľudí môže trápiť naozaj všeličo.