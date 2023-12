Známa Slovenka po druhej plastike nosa: NESPOKOJNÁ... Nevyzerá, ako by mal!

Rebeka Hlavatá (Zdroj: Instagram RH)

Rebeka Hlavatá sa do povedomia širšej verejnosti dostala vďaka účinkovaniu na Farme 12. Odvtedy prešiel naozaj dlhý čas a exfarmárka má za sebou mnohé zmeny výzoru. Hnedovláska nebola spokojná ani so svojím nosom, a preto sa rozhodla minulý rok na jeseň podstúpiť rhinoplastiku.

„Hlavne som chcela, aby bol rovný a menší,” zverila sa svojim sledovateľom, prečo sa rozhodla zákrok podstúpiť. Ten sa však nevydaril podľa predstáv a ako pred istým časom avizovala, operáciu podstúpila aj druhýkrát. No ani teraz nie je Rebeka spokojná.

(Zdroj: Instagram R.H.)

Nos sa jej ani po dvoch mesiacoch od zákroku nehojil, mala ho opuchnutý, tvrdý a boľavý. „Čakám na finálny výsledok, ale mám obavy, že budem musieť ísť ešte raz, ale ak to tak bude, tak to už pôjdem rovno do Turecka,“ vyjadrila sa.

Ako sama priznala, jej nos ani po dvoch plastikách nevyzerá tak, ako by mal. „Ja nie som zatiaľ vôbec spokojná, a to mám za sebou 2 operácie a vôbec nevyzerá ako by mal,“ napísala na sociálnu sieť.