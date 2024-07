NEVYDARENÁ PLASTIKA známej Slovenky: Po 2 operáciach stále nespokojná... Plánuje TRETIU!

(Zdroj: Instagram RH)

BRATISLAVA - Bývalá farmárka Rebeka Hlavatá (29) je dlhodobo nespokojná so svojim nosom. Pred dvomi rokmi podstúpila prvú plastiku a po roku ďalšiu... Ani po dvoch operáciách však stále nie je spokojná. Plánuje preto aj tretiu. A zvažuje, že kvôli nej vycestuje do zahraničia!

Rebeka Hlavatá sa do povedomia verejnosti dostala vďaka markizáckej reality šou Farma 12. Odvtedy prešiel naozaj dlhý čas a exfarmárka má za sebou mnohé zmeny výzoru. Jej najvýraznejším zásahom bol bez pochýb nos, ktorý si nechala upraviť. „Hlavne som chcela, aby bol rovný a menší,“ priznala na sociálnych sieťach.

Prvú rhinoplastiku podstúpila v roku 2022 a o rok neskôr si ľahla pod nôž opäť. „Čakám na finálny výsledok, ale mám obavy, že budem musieť ísť ešte raz, ale ak to tak bude, tak to už pôjdem rovno do Turecka,“ priznala koncom minulého roka Rebeka, korá s výzorom svojho nosa nie je spokojná ani po dvoch plastických operáciách. Preto zvažuje tretriu.

Priznala to svojim sledovateľom na sociálnej sieti Instagram. Na otázku, prečo nie je spokojná, odpovedala: „Lebo toto nie je ani zďaleka ten nos, čo to mal byť, je to niečo medzi krumplom a baklažánom. A to mám za sebou 2 operácie,“ uviedla Rebeka. „Chcem sa stretnúť ešte s jedným lekárom na Slovensku a keď mi povie, že sa to nedá, tak idem do Turecka,“ dodala.

(Zdroj: Instagram RH)