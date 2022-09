DRÁMA na koncerte známeho speváka: Prepadlo sa pod ním pódium!

Americký spevák Post Malone momentálne propaguje svoj najnovší album Twelve Carat Toothache na severoamerickom turné. V sobotu sa predstavil divákom v štáte Missouri, konkrétne v meste St. Louis.

Koncert prebiehal úplne normálne, avšak v sekunde sa zmenil na poriadnu drámu. Hudobník sa počas jednej z jeho piesní takmer prepadol pódiom. Značne otrasený potom zostal ležať na zemi a pomôcť mu prišli zdravotníci.

Umelec bol dokonca odvedený do zákulisia, kde sa podrobil krátkej lekárskej prehliadke. Nakoniec však všetko dobre dopadlo a Post Malone sa vrátil po približne 15-tich minútach na pódium. Spevák ani organizátori sa k celej situácii zatiaľ nevyjadrili, a tak je otázne, či bude schopný dokončiť svoje turné, ktoré by malo trvať až do polovice novembra.