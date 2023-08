BRUTÁLNA PREMENA známeho speváka: Nadbytočným kilám dal zbohom... Vyzerá úžasne!

(Zdroj: pixabay.com)

Začiatkom roka si začali fanúšikovia hviezdneho speváka čoraz častejšie všímať, že sa im doslova mení pred očami. Hudobník totiž poriadne schudol a niektorí dokonca špekulovali o tom, že má vážne zdravotné problémy.

Tieto správy však následne poprel samotný Post Malone a povedal, že za úbytkom jeho váhy je zmena životosprávy spojená s náročným programom. Počas tohto roka absolvoval v rámci svojho turné If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying Tour veľké množstvo koncertov, na ktorých propagoval svoj najnovší album s názvom Austin.

Toho sa jeho fanúšikovia dočkali 28. júla a okrem toho sa umelec naďalej udržuje v skvelej forme. Výsledok svojej tvrdej práce najnovšie ukázal na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, kde najnovším záberom dokázal, že nadbytočným kilogramom dal definitívne zbohom.