Desivý PÁD KOLOTOČA a 17 zranených: Desmod v šoku… Koncert museli predčasne ukončiť!

Nešťastná udalosť sa prihodila v sobotu 3. 9. 2022 popoludní, kedy sa nič netušiaci prítomní na Havířovských slávnostiach nečakane stali svedkami pádu kolotoča. Sedemnásť ľudí utrpelo zanenia, pričom išlo prevažne o deti. Prebiehajúca zábava sa tak behom chvíle zmenila na pocity beznádeje a zúfalstva.

V čase tragédie práve vystupovala kapela Desmod, ktorá po vzniknutej udalosti musela na požiadanie organizátorov koncert zrušiť. „Kamaráti, dohrali sme Havířov a bola to veľká radosť, ktorú v sekunde vystriedal smútok a strach. Takéto nešťastia sa nemajú stávať. Sme v našich mysliach so všetkými, ktorí sa zranili a pevne veríme, že všetci budú v poriadku,” zverejnila kapela na sociálnej sieti Facebook po nehode.

Snažili sme sa v tejto veci so spevákom Kulym spojiť, nech nám prezradí, čo sa v tragickom momente dialo, no na naše telefonáty zatiaľ neodpovedal. Pod príspevkom na sociálnej sieti sa však rozmohla bohatá diskusia a komentujúci sa zhodujú v jednom: „Veľké šťastie, že sa to stalo, keď kolotoč pristával a bol skoro dolu, strach pomyslieť, čo všetko sa mohlo stať, keby bol vo výške.”

Medzi zranenými bola aj Pavlína, ktorá pre prehovorila pre CNN Prima o hrôzostrašných chvíľach. „Spomínam si, že kým sme vyšli hore, obsluhu “hnevalo” ovládanie. Prišlo mi, že sa kolotoč točil veľmi rýchlo. Potom sme išli dole a namiesto toho, aby spomaľoval, nabral väčšiu rýchlosť. Bolo mi jasné, že je niečo zle,” vyjadrila sa mladá žena, ktorá utrpela viaceré zranenia.

„Drôtujú vám to, zošívajú celú bradu, tú som mala fakt na polovicu. Budem mať strach pozrieť sa na seba do zrkadla, pretože viem, že už nebudem vyzerať ako predtým,” zhodnotila Pavlína s tým, že jej po úraze zostane jazva, o ktorej lekári tvrdia, že ju zamaskovať už nebude možné. Zraneným prajeme skoré uzdravenie.