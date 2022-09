Modelingový expert Saša Jány nehľadá krásu: TOTO sú nové kritériá vo svete modelingu!

Nedávno sme sa stretli so zakladateľom slovenskej a českej pobočky modelingovej agentúry Elite práve na svetovom finále Elite Model Look, ktoré sa opäť po 15-tich rokoch konalo v Prahe. Samotný Saša Jány bol rád, že už celý ten cirkus okolo príprav má za sebou a bol nadšený z toho, že sa im podarilo finálový večer zorganizovať práve v Prahe, aj keď – ako sám podotkol, súperili s veľkými metropolami, ako sú Miláno, New York a Dauhá.

Na vlastné oči sme sa presvedčili, že už dávno vo svete modelingu neplatí to, čo kedysi, že ide predovšetkým len o krásu. V dnešnej dobe sa modelkou a modelom môže stať v podstate ktokoľvek, ak spĺňa určité predpoklady, avšak ani samotná dokonalá tvárička mu nezaručí úspech.

Nás preto zaujímalo, aké sú kritériá a podľa akého meradla sa v dnešných časoch meria krása. Odpoveď od Sašu nás v prvotnom pocite len utvrdila. „Musím povedať, že dnes už to naozaj nie je o tom, ako kto vyzerá, lebo všetci tí adepti, ktorí sa dostanú do Schwarzkopf Elite Model Look, sú krásni, ale musí tam byť také niečo navyše, také vyžarovanie, faktor X. Ani to nemusí byť extrovertná osobnosť, čo ich odlíši od toho zbytku davu. A to títo naši víťazi spĺňali, aj keď možno niektorí z nich sú viacej možno introverti ako extroverti,“ prezradil v rozhovore šéf modelingovej agentúry pre Topky.sk.

Je teda zrejmé že primárna krása ide bokom a dnes už z módneho sveta ustupuje do úzadia. Ani tzv. genetická lotéria nezaručí budúcim mladým, vysokým a štíhlym modelkám či modelom raketovú kariéru. Dôležitá je predovšetkým celková osobnosť.

