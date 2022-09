Dokonale UTAJENÉ tehotenstvo: Herečka Zuzana Haasová PORODILA!

Tak, ako sa Zuzane Haasovej začiatkom roka podarilo utajiť svadbu, sa jej celých 9 mesiacov darilo pred svetom skrývať aj tehotenstvo. Až keď herečka porodila, sa jej manžel Viliam Schowanetz verejnosti pochválil s krásnou novinkou. Dvojici sa v týchto dňoch narodilo dievčatko, ktorému šťastní rodičia dali meno Marína.

„1+1=3,“ napísal hrdí otecko k fotke detskej ručičky a pokračoval. „Áno, láska dokáže nemožné... Zázraky sú pre tých, ktorí nepochybujú. A my už máme dôkaz, zázrak, ktorý nás napĺňa stále väčšou radosťou a úžasom. Je to princezná bojovníčka, naša Marína,“ dodal husľový virtuóz. No vyznanie adresoval aj svojej manželke.

„Ďakujem ti Zuzanka za tvoju lásku a statočnosť. Obdivujem a skláňam sa pred tebou. Milujem ťa. Vlastne milujem vás, baby moje.“ Zuzana Haasová má z prvého manželstva s Romanom Féderom 17-ročnú dcérku Romanku a po druhom dieťatku dlho túžila, osud jej však dvakrát uštedril tvrdú ranu. V roku 2013 prišla herečka o dcérku Karolínku, ktorá sa narodila predčasne a v roku 2016 potratila synčeka.

Rodičom gratulujeme a mamičke aj dievčatku prajeme hlavne veľa zdravia!