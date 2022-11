Jojkárska moderátorka priznala vážne problémy: Potrebovala transfúzie krvi!

Aj keď by malo byť materstvo najkrajšími chvíľami každej maminky, niekedy to život zariadi inak. Hlavne v tom prípade, ak sa vysnívané dieťatko vypýta na svet o čosi skôr, ako by malo.

Jojkárska moderátorka Dana Čapkovičová (predtým Strculová) pochádza z trojičiek, má brata a sestru. Po narodení to ale nemali ľahké a všetkých šokovala priznaním, že len vďaka lekárom mohli vyrastať všetci spolu!

Jej mama si prechádzala po pôrode naozaj ťažkým obdobím. Predčasne narodená Dana a jej dvaja súrodenci prežili len vďaka pomoci odborníkov. Predčasniatka sú po príchode na svet v ohrození, keďže nespĺňajú potrebnú hmotnosť ani veľkosť. Hneď sú umiestňované do inkubátorov, kde sa postupne adaptujú na prostredie.

„Aj my sme sa narodili predčasne a nebyť obetavej práce neonatológov (najvyššie kvalifikovaní odborníci pre starostlivosť o novorodencov, pozn.red.), len ťažko si viem predstaviť, či by sme dnes nevyrastali iba ako dvojičky,“ priznala moderátorka na svojom Instagrame.

Včerajšok bol totiž svetovým dňom predčasne narodených detí. Svojou úprimnosťou podporila aj ona túto tabu tému, o ktorej sa v poslednom období začalo rozprávať čoraz viac.

Riziko zdravotných komplikácií je pri týchto detičkách oveľa vyššie, a preto je opatrnosť pri nich veľmi dôležitá. Vážnym problémom sa hneď po narodení nevyhla ani moderátorkina sestra. „Potrebovala transfúzie krvi a prvé dva mesiace života strávila v nemocnici,“ povedala Dana. Lekári v tom čase preukázali vysokú starostlivosť a vďaka ich odbornosti ich sestra prežila.

„Mala sotva 1 kg, Maťko ani 2. Vďaka úžasnej starostlivosti lekárov a následne vďaka obetavej starostlivosti našich milovaných rodičov sme to zvládli. Napriek všetkým nástrahám z nás vyrástli zdravé deti, dnes už zdraví dospelí,“ poznamenala.

Moderátorka a jej súrodenci nie sú jediní, ktorí sa narodili predčasne. Túto tému nenačala iba ona, ale aj iné známe tváre. Medzi nimi napríklad aj hovorkyňa BSK Lucia Forman Habancová, herečka Kristína Tormová, súťažiaca zo šou Dievča za milión Michaela Saleh Suríniová a Zuzana Haasová. Tieto všetky mamičky podporili svetový deň a nezabúdajú, že ich detičky boli tými najväčšími bojovníkmi.