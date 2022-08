Ďalší ROZCHOD v šoubiznise: Priznal jej NEVERU a... O 2 hodiny to vedeli všetci!

Ďalší vzťah je v troskách. Scenárista Petr Kolečko totiž dva roky po narodení syna vymenil svoju partnerku, bývalú Miss ČR Anetu Vignerovú, za herečku Denisu Nesvačilovú.

„Dlhší čas nám vzťah nefungoval. Spolužitie muža a ženy je problematické, navyše pri takých osobnostiach, ako som ja a Aneta, obzvlášť. Už dlhší čas to bolo naozaj problematické a rozchod bol na spadnutie. Ani jeden v tom vzťahu nebol šťastný,” vyhlásil Kolečko pre Blesk.

Rovno priznal, že informácie o ňom a Denise sú pravdivé, ale... „Denisa nie je dôvodom rozchodu,” tvrdí.

Aneta to však celé vidí trochu inak. „Musím povedať, že to bol nôž do chrbta. Petr ukončil náš vzťah tento pondelok,” povedala pre Super.cz.

A doslova ju šokovalo, že otec jej syna už má aj nový vzťah. „To, že má Petr pomer, mi oznámil asi dve hodiny predtým, než sa to objavilo v novinách. Takto sa to predsa nerobí, toto veľmi zabolelo. Mali sme vo vzťahu problémy, ktorý pár ich ale nemá?! Problémy sú na to, aby sa riešili. A tým nemyslím rozchodom a novým pomerom. Sme mama a otec, máme syna,” dodala smutne.