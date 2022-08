Z rozkošného dievčatka vyrástla VEĽKÁ SLEČNA: Aha, ako sa zmenila Lily (15) z jojkárskeho seriálu Prázdniny!

BRATISLAVA - Karolína Kubánková (15), mladá herečka, ktorá sa do povedomia širokej verejnosti dostala vďaka postave Lily, je už veľká slečna. Neuveriteľné, ako to malé rozkošné dievčatko zo seriálu Prázdniny vyrástlo.

Čas je neúprosný a plynie neuveriteľne rýchlo. Najväčšie zmeny si môžeme všimnúť najmä na deťoch. V šoubiznisovom svete veľmi vhodným príkladom je aj mladá herečka Karolína Kubánková, ktorá už ako 9-ročná hrala v jojkárskom seriáli Prázdniny, kde stvárnila postavu rozmaznanej Lily.

A dnes je z nej skutočne veľká slečna. Od tej doby, keď začínala v spomínanom seriáli, uplynulo 6 rokov, no a to malé drobné dievčatko sa premenilo na krásnu a usmievavú tínedžerku. Karolína má teraz 15 rokov a smelo môžeme konštatovať, že rastie takpovediac do krásy.

Galéria fotiek (10) Zo seriálovej Lily je už veľká slečna

Zdroj: Ján Zemiar

Vo štvrtok sa zúčastnila veľkolepej párty televízie Joj, keďže tmavovláska naďalej pokračuje v hereckej brandži a diváci ju môžu vídať v novom seriáli Šťastná rybka, kde tentokrát stvárňuje postavu Kristíny Piltzovej, mladej, sarkastickej, manipulátorky, ktorá svojho otca pekne žmýka. Vo svojom súkromí je však herečka veľmi príjemná a milá.