Nela Pocisková s NAHOTOU problém NEMÁ: Odhalila by sa… Aká je jej cena?!

BRATISLAVA - Všestranne nadaná Nela Pocisková (31) nielenže výborne spieva, ale aj hrá, či už v divadle alebo pred kamerou. Okrem toho všetkého je mamičkou, milujúcou partnerkou herca Filipa Tůmu (44)... No stíha sa starať aj o svoj výzor a ohuruje dokonalou postavou. Zaujímalo nás preto, aký má postoj k nahote. Prekvapivo s ňou problém nemá. Odhalila by sa dokonca aj pred kamerami!

Nela Pocisková patrí k umelkyniam, ktoré do daru, okrem speváckeho, tanečného a hereckého talentu, dostali aj za hrsť krásy. Bezpochyby patrí k známym tváram zo šoubiznisu, na ktoré sa veľmi dobre pozerá. Nielenže má príjemné črty tváre a je vždy usmievavá, no jej vysekanú a štíhlu postavu jej môže nejedna kolegyňa závidieť.

Nedávno sa objavila na veľkej media párty televízie Joj a aj na vlastné oči sme sa mohli presvedčiť, že napriek tomu, že má toľko povinností, stále dbá na svoj výzor a je neuveriteľne sexi. Dokázala to napokon aj na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnila mierne odhalenú fotku z dovolenky. Nedalo nám preto v rozhovore neotvoriť aj túto tému.

Aký má Nela postoj k nahote? „Samozrejme si aj ako keby musím dávať pozor, že teda aké fotky kde sa objavia. Nahé fotky, dala som tam tuším, že jednu, kde som mala iba holý chrbát. Tuším, že to bolo tak zozadu, takže to pre mňa nie je úplne, že nahota,“ popísala Nela svoj odvážnejší záber z dovolenky a prekvapivo priznala, že by nemala problém sa vyzlieť ani pred kamerami.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Instagram N.P.

„Pokiaľ je niečo esteticky v rámci normy a hraníc, tak s tým nemám v zásade žiadny problém. Ani ja dokonca nemám s nahotou ako tak problém, ale to by naozaj musel byť projekt, ktorý by stál za to,“ zdôverila sa nám herečka. Lenže aká je teda jej cena? Odpoveď na otázku, či je v tomto prípade rozhodujúcim faktorom honorár, nás šokovala.

„Myslím si že, určite nie. Akože také peniaze neexistujú aby som sa vyzliekla,“ vtipne zareagovala plavovlasá kráska. Každopádne, ak by sa multitalentovaná herečka rozhodla ísť do niečoho takého, skutočne sa nemá za čo hanbiť a jej dokonalé krivky by boli len čerešničkou na torte akéhokoľvek projektu.

Nela nám čo-to prezradila aj zo svojho súkromia. Napríklad to, kde ju môžu jej fanúšikovia najbližšie vidieť a pre koho bola platonickou láskou. Všetko sa dozviete vo videu vyššie!