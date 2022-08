PRVÁ REALITY ŠOU na Slovensku: Pamätáte si ešte Dievča za milión? Finalistky sa po 18 rokoch opäť stretli!

Finalistky projektu Dievča za milión sa v roku 2004 snažili prostredníctvom tejto reality šou preraziť vo svete šoubiznisu. Hlavnou cenou pre víťazku bol post moderátorky televízie Joj a miliónová zmluva k tomu. Šou vtedy moderoval Michal Hudák a z výhry sa tešila dnes uznávaná muzikálová herečka Karin Olasová.

Odvtedy však uplynulo už celých 18 rokov, no dievčatá aj po takom dlhom čase zostávajú stále v kontakte. Prvýkrát sa stretli po 10 rokoch od projektu aj s moderátorom a teraz zorganizovali stretávku opäť. Už iba v ženskom a trochu pozmenenom zoskupení. A treba povedať, že dievčatá sa ani rokmi príliš nezmenili.

Na drink si odskočili do bratislavskej Pradiarne a niet pochýb, že si po takom dlhom čase mali čo povedať. Veľa sa toho v ich živote totiž zmenilo - prišli vzťahy, manželia, deti a s tým všetky krásne povinnosti... No na ich výzore sa to veľmi nepodpísalo. Pozrite, ako vyzerajú dnes!

